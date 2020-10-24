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POLİTİKA

Safiye Teyze'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sözleri gülümsetti: Damadına benim için bir sarıl

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'daki konuşması sonrası kürsüye gelen Safiye teyzenin Samimi tavırları ve sözleri tebessüm ettirdi. Erdoğan'a çorap ördüğünü ve ayağını silmesi için havlu hazırladığını söyleyen 85 yaşındaki Safiye teyze, "Senin damadının adı Bayraktar mıydı? Onu ben çok severim, bir tane de benim için sarıl iyi mi? Onu çok severim ben, o çıktı mıydı acı kahve gibi sevinirim" dedi.

Haber Merkezi İHA
Safiye teyzenin samimiyeti gülümsetti.
Safiye teyzenin samimiyeti gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. AK Parti üyesi olan 85 yaşında Safiye Kurtsoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye verdi.

Cumhurbakanı Erdoğan: Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var
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Cumhurbakanı Erdoğan: Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile ilgili ''Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çorap ördüğünü ve ayağını silmesi için havlu hazırladığını belirten yaşlı kadın, "Çok emek veriyorsun Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti

Selçuk Bayraktar'a selam

Yaşlı kadın, daha sonra Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a değindi. Erdoğan'a "Şu senin damadının adı Bayraktar mıydı?" diye soran yaşlı kadın, "Onu ben çok severim. Ona benim için sarıl. O çıktığı zaman acı kahve içmiş gibi sevinirim. Ona çok selam söyle" ifadelerini kullandı.

Safiye Teyze ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıcak muhabbeti: Şu senin damadının adı Bayraktar mıydı?
OYNAT 00:45
Safiye Teyze ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıcak muhabbeti: Şu senin damadının adı Bayraktar mıydı?
Kayseri İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kongreye katılan Safiye Teyze arasında geçen Selçuk Bayraktar muhabbeti. İzleyenleri gülümsetti.
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