Safiye Teyze'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sözleri gülümsetti: Damadına benim için bir sarıl
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'daki konuşması sonrası kürsüye gelen Safiye teyzenin Samimi tavırları ve sözleri tebessüm ettirdi. Erdoğan'a çorap ördüğünü ve ayağını silmesi için havlu hazırladığını söyleyen 85 yaşındaki Safiye teyze, "Senin damadının adı Bayraktar mıydı? Onu ben çok severim, bir tane de benim için sarıl iyi mi? Onu çok severim ben, o çıktı mıydı acı kahve gibi sevinirim" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. AK Parti üyesi olan 85 yaşında Safiye Kurtsoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çorap ördüğünü ve ayağını silmesi için havlu hazırladığını belirten yaşlı kadın, "Çok emek veriyorsun Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Selçuk Bayraktar'a selam
Yaşlı kadın, daha sonra Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a değindi. Erdoğan'a "Şu senin damadının adı Bayraktar mıydı?" diye soran yaşlı kadın, "Onu ben çok severim. Ona benim için sarıl. O çıktığı zaman acı kahve içmiş gibi sevinirim. Ona çok selam söyle" ifadelerini kullandı.