Safiye Teyze'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sözleri gülümsetti: Damadına benim için bir sarıl

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. AK Parti üyesi olan 85 yaşında Safiye Kurtsoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye verdi.

OYNAT 02:00 Cumhurbakanı Erdoğan: Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile ilgili ''Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çorap ördüğünü ve ayağını silmesi için havlu hazırladığını belirten yaşlı kadın, "Çok emek veriyorsun Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti

Selçuk Bayraktar'a selam

Yaşlı kadın, daha sonra Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a değindi. Erdoğan'a "Şu senin damadının adı Bayraktar mıydı?" diye soran yaşlı kadın, "Onu ben çok severim. Ona benim için sarıl. O çıktığı zaman acı kahve içmiş gibi sevinirim. Ona çok selam söyle" ifadelerini kullandı.

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