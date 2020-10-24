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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan "Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle yapılan baskının izahı olamaz. Bunun adı İslam düşmanlığıdır! Fransa'da Peygamber Efendimizi resmeden karikatürlerin binalara yansıtılması bayağılıktır, İslam düşmanlığıdır. Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de konuştu.
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu sabah Aliyev'le görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar. Azmin elinden, imanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Tevekkül et gerisi Allah kerim.

Kayseri asaletiyle, çalışkanlığıyla yerli ve milli duruşuyla iftihar ettiğimiz şehirlerimizin başında geliyor. Kayseri maruz kaldığımız her saldırıda göğsünü bize siper etmekten geri kalmadı. Kayseri'de 1 milyar 800 milyon TL'yi bulan, önceki yıl 1 milyar 640 milyonluk yatırımların açılışlarını yaptık. Kayseri'de 20 yıldır devam ettirdiğimiz çalışmalarda 100 bin konutu dönüştürdük. Kayseri gecekondusu kalmayan bir şehir haline geldi.

Yarın da inşallah Malatya'da olacağız. Kardeşlerim, Türkiye bir yandan bölgesinde ve dünyada yaşanan değişimin merkezinde yer aldığı mücadeleyi sürdürürken, diğer yandan da kalkınma hedeflerine kararlılıkla yürüyor. Koronavirüsle birlikte yaşanan süreç bu sürecin hızlanmasına vesile oldu. Gelişmiş devletlerin kendi vatandaşlarına bile faydalarını olmadığını hep birlikte müşaade ettik.

ABD’ye soracak değiliz
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ABD’ye soracak değiliz

"BİZİM KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

  • Türkiye bu durum içinde hak ettiği yeri almanın mücadelesini veriyor. Bizim kimsenin toprağında hakkında hukukunda kaynaklarında gözümüz yok. Sadece kendimizin ve yüzlerce yıldır birlikte yaşadığımız kardeşlerimizin haklarını savunmaya çalışıyoruz.

Cumhurbakanı Erdoğan: Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var
OYNAT 02:00
Cumhurbakanı Erdoğan: Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile ilgili ''Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var' ifadelerini kullandı.

Sınırlarımızda terör koridoru kurmaya çalışanları elbette seyredecek değiliz. 2016'nın Aralık'ında Kayseri'de bombalı araçla şehit edilen 15 askerimize yapılan saldırının faillerinden birini saklandığını ininde bulup ülkemize getirdik.

Suriye'nin Irak sınırı tarafında yeni bir terör oluşumu gayretlerine hız verildiğini düşünüyoruz. Bakıyorsunuz orada bir terör devleti kurma gayreti var. Eğip bükmeden açıkça söylüyorum; Türkiye sınırlarında böyle bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum Kesimi'nin şımarıklarına teslim olmak yerine hak ve hukukun yanında olmak gerekiyor. Karşımızdakiler hak ve hukuka uygun hareket edene kadar kendi planlarımızı hayata geçirmekte kararlıyız.

Bu adam kafayı yemiş
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Bu adam kafayı yemiş

"MACRON'UN TEDAVİYE İHTİYACI VAR"

Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle bir akli noktadan kontrol...

Azerbaycan'daki felaketlerin ardında bunlar var. Minsk 3'lüsünün içinde yer alıyorsunuz. Bugüne kadar ne yaptınız? Azeri topraklarını işgalden kurtardırnız mı? Sadece Ermenilere silah gönderiyorsunuz ve bununla barış tesis edeceğinizi düşünüyorsunuz. edemezsiniz, çünkü dürüst değilsiniz.

Macron ateşle oynuyor: Hz. Muhammed'e hakaret karikatürlerini devlet binalarına yansıttı
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Macron ateşle oynuyor: Hz. Muhammed'e hakaret karikatürlerini devlet binalarına yansıttı

Evleri bomba yemiş olan Nigar kızımızı dün izledim. Nigar kızımız orada dertlerini anlatıyor, ve tabi gözleri yaşlı. Biz inşallah onları gözleri yaşlı bırakmayacağız. Azeri kardeşlerimiz bu mücadeleden zaferle çıkacaklar. Azeri kardeşlerimiz katledilirken gözleri kapalı, dilleri bağlı, kulakları sağır şekilde bekleyenler vardı. 'Çatışmalar dursun' açıklaması riyakarlığın dik alasıdır. 2 devlet 1 millet olduğumuz Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Bunlarda özgürlük yok, laiklik diye de bir şey yok. Hep yalan. Yalan, yalan, yalan. Bunun adı özgürlük değil, İslam düşmanlığıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin'deki ırkçı polis operasyonuna kınama
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin'deki ırkçı polis operasyonuna kınama

BERLİN'DE CAMİYE POLİS BASKINI

Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle yapılan baskının izahı olamaz. Bunun adı İslam düşmanlığıdır!
Fransa'da Peygamber Efendimizi resmeden karikatürlerin binalara yansıtılması bayağılıktır, İslam düşmanlığıdır. Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir.

Batılı için Müslüman Türk'tür, aynı şekilde Türk de Müslüman'dır.

Avrupa aslında kendi sonunu hazırlıyor. AB ülkeleri siyasi ve ekonomik olarak küresel sistemdeki konumlarını muhafaza etmek istiyorlarsa bu İslam düşmanlığı hastalığından kurtulmaları gerekiyor. Bu hastalık Fransa'sından Almanya'ya tüm Avrupa'yı içten çökertecektir.

Türkiye'den Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına sert kınama
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Türkiye'den Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına sert kınama

Üzüntümüz bunların düşmanlığından göreceğimiz zarardan değil... Yel kayadan ne götürür misali, biz bu kayıpları başka yerden fazlasıyla telafi ederiz.

Böyle bir dönemde sergilenen kirli oyunları tarihin hükmüne havale ediyoruz. Gerektiğinde bedel ödeme pahasına doğrunun yanındaki duruşumuzu koruyacağız.

Safiye Teyze ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıcak muhabbeti: Şu senin damadının adı Bayraktar mıydı?
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Safiye Teyze ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıcak muhabbeti: Şu senin damadının adı Bayraktar mıydı?
Kayseri İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kongreye katılan Safiye Teyze arasında geçen Selçuk Bayraktar muhabbeti. İzleyenleri gülümsetti.


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