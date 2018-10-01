Sağanak yağış Bodrum'u esir aldı

Ekonomi

Dolar için dikkat çeken öngörü

3 yıllık YEP ile yeni bir ekonomik sürece girildiğine dikkat çeken Albayrak Grubu CEO’su Doç. Dr. Bolat, atılacak adımlarla önümüzdeki bir kaç ay içerisinde doların 5 liranın altına inmesinin son derece normal olduğunu belirtti. Bu süreçte bankaların faiz oranlarını aşağıya çekmek zorunda kalacağına da vurgu yapan Bolat, piyasalarda da finans akışının başlayacağını söyledi.