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MUĞLA

Sağanak yağış Bodrum'u esir aldı

Meteroloji'nin uyarısını yaptığı sağanak yağış bugün Muğla'nın Bodrum ilçesini etkisi altına aldı. Yarım saat süren sağanak, sokakları göle çevirirken caddelerin ise sular altında kalmasına neden oldu.

Haber Merkezi IHA
Yağış nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Yağış nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Meteroloji’nin uyarısını yaptığı sağanak yağış bugün Bodrum’u vurdu. Yarım saat sağanak şeklinde yağan yağmur sokakları göle çevirdi, caddeler sular altında kaldı.

Bodrum’da, sabah saatlerinde aralıklarla yağan yağmur, şiddetini arttırarak sağanak şeklinde yağmaya başladı. Bir anda bastıran yağmur nedeniylesokak ve caddeler sular altında kaldı.

  • Yaklaşık yarım saat boyunca sağanak şeklinde yağan yağmur birçok bölgede su baskınlarına neden oldu. Dereden taşan sular nedeniyle sokaklar göle döndü. Araçlar su baskınlarının neden olduğu caddelerden zorlukla geçti. Bodrum merkezinde dere sokak tamamen sulara gömüldü. Bitez’deki su baskınları nedeniyle vatandaşlar isyan etti.

Anonslarla vatandaşlar uyarıldı

Yağmurun etkisini artırması ile birlikte Bodrum Belediyesi anonslarla vatandaşların dikkatli olması için uyarı geçti. Meteoroloji’den edinilen bilgiye göre, aniden bastıran sağanak yağmurun metrekareye 45 kilo yağmur suyu düştüğünü ve gece yarısına kadar yağacak yağmurun etkisini yitireceği öğrenildi.

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