Gündem Sağlık Bakanı Kocadan Elazığ depremiyle ilgili açıklama Can kaybı yaşanmaması sevindirici
POLİTİKA ELAZİĞ

Sağlık Bakanı Koca'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Can kaybı yaşanmaması sevindirici

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Elazığ merkezde gerçekleşen 5,3 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmaması sevindiricidir. Durumu ciddi olan bir vatandaşımız bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Koca, Twitter'dan saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan depreme ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Elazığ merkezde gerçekleşen 5,3 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmaması sevindiricidir. Durumu ciddi olan bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu yıl büyük zorlukları göğüsleyen Elazığlı hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun."

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