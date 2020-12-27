Gündem Elazığlı vatandaş deprem sırasında korkudan pencereden atladı
ELAZİĞ

Elazığlı vatandaş deprem sırasında korkudan pencereden atladı

Elazığ’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde panikleyen bir vatandaş, kendini pencereden aşağı attı. Şahsın düşme anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Elazığ'da deprem anında korkudan pencereden atladı
Elazığ'da deprem anında korkudan pencereden atladı

Elazığ’da saat 9.37’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında iş yerlerindeki vatandaşlar koşarak dışarı kaçtı.

Elazığ'da şiddetli deprem: 5.3 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi
GÜNDEM
Elazığ'da şiddetli deprem: 5.3 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi

Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir binada ise bir vatandaş depremin korkusuyla kendini camdan aşağı attı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasında anbean yansıdı.

Elazığ'da deprem: 11.57 kilometre derinlikte 4.1 şiddetinde gerçekleşti
GÜNDEM
Elazığ'da deprem: 11.57 kilometre derinlikte 4.1 şiddetinde gerçekleşti

Hastanede tedaviye alındı

Aşağı atlayan ve yaralanan adamın yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Yere yıkılıp kalkan ve yola yığılan şahıs daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muğla'da korkutan deprem
GÜNDEM
Muğla'da korkutan deprem
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