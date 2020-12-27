Elazığlı vatandaş deprem sırasında korkudan pencereden atladı

Elazığ’da saat 9.37’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında iş yerlerindeki vatandaşlar koşarak dışarı kaçtı.

GÜNDEM Elazığ'da şiddetli deprem: 5.3 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi

Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir binada ise bir vatandaş depremin korkusuyla kendini camdan aşağı attı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasında anbean yansıdı.

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Hastanede tedaviye alındı

Aşağı atlayan ve yaralanan adamın yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Yere yıkılıp kalkan ve yola yığılan şahıs daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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