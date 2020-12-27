Gündem Muğlada korkutan deprem
MUĞLA

Muğla'da korkutan deprem

Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bir deprem haberi de Muğla'dan geldi. Dalaman ilçesi açıklarında saat 10.13'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ortaca ve Fethiye başta olmak üzere diğer çevre ilçelerden hissedilen depremde ilk belirlemelere can ve mal kaybı yaşanmadı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Akdeniz'de, saat 10.13'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.72 kilometre derinlikteki deprem Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçeleri başta olmak üzere çevre ilçelerden hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu.

  • Bazı vatandaşlar, panikle dışarı çıkarken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Elazığ'da şiddetli deprem: 5.3 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi
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Elazığ'da şiddetli deprem: 5.3 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi

Elazığ'da deprem: 11.57 kilometre derinlikte 4.1 şiddetinde gerçekleşti
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Elazığ'da deprem: 11.57 kilometre derinlikte 4.1 şiddetinde gerçekleşti

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Elazığ'da 5,3 şiddetinde deprem meydana geldi
OYNAT 00:59
Elazığ'da 5,3 şiddetinde deprem meydana geldi
AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 16 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Depremin, Diyarbakır ve Malatya'da da hissedildiği öğrenildi. Bakan Soylu, ''Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz.'' dedi. Elazığ Valisi Erkaya Yırık ise, ''Şu ana kadar olumsuz bir durum yok, AFAD ve diğer. ekiplerimiz irtibatı sürdürüyor.'' ifadelerini kullandı.


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