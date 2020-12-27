Muğla'da korkutan deprem

Elazığ'da 5,3 şiddetinde deprem meydana geldi

AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 16 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Depremin, Diyarbakır ve Malatya'da da hissedildiği öğrenildi. Bakan Soylu, ''Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz.'' dedi. Elazığ Valisi Erkaya Yırık ise, ''Şu ana kadar olumsuz bir durum yok, AFAD ve diğer. ekiplerimiz irtibatı sürdürüyor.'' ifadelerini kullandı.