Elazığ'da şiddetli deprem: 5.3 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi

AFAD’dan gelen açıklamaya göre Elazığ’da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 16 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Deprem Diyarbakır ve Malatya’da hissedildiği öğrenildi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ,ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler" ifadelerini kullandı.

İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ,

ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler.



Tespit halinde paylaşım yapılacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur... — Erkaya YIRIK (@erkayayirik) December 27, 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz.'' dedi.

Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi.



Şu ana kadar olumsuz bir durum yok.

Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz. REKLAM December 27, 2020

#Deprem

Büyüklük : 5.3 (Mw)

Yer : Merkez (Elazig)

Tarih-Saat : 27.12.2020, 09:37:32 TSİ

Enlem : 38.5218 N

Boylam : 39.1813 E

Derinlik : 15.94 km

Detay : https://t.co/bW4vm9Mkix@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 27, 2020

GÜNDEM Elazığ'da deprem: 11.57 kilometre derinlikte 4.1 şiddetinde gerçekleşti



