Gündem Elazığda şiddetli deprem 53 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi
ELAZİĞ

Elazığ'da deprem mi oldu?

Elazığ'da şiddetli deprem: 5.3 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi

AFAD’dan gelen son dakika açıklamasına göre Elazığ’da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 16 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. İçişleri Bakanı Soylu, " Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD’dan gelen açıklamaya göre Elazığ’da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 16 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Deprem Diyarbakır ve Malatya’da hissedildiği öğrenildi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ,ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz.'' dedi.

Elazığ'da deprem: 11.57 kilometre derinlikte 4.1 şiddetinde gerçekleşti
GÜNDEM
Elazığ'da deprem: 11.57 kilometre derinlikte 4.1 şiddetinde gerçekleşti


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