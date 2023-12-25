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Sahil Güvenlik gece gündüz demiyor: Çanakkale açıklarında 128 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu 128 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

22:19 - 25/12/2023 Pazartesi
AA
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 128 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12", Ayvacık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu "KB-2" tarafından durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu "TCSG-905" tarafından durdurulan lastik bottaki 36 Afganistan, 5 İran uyruklu ve başka bir bottaki 33 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen de yakalandı.


#Çanakkale
#göçmen
#Sahil Güvenlik
26 dakika önce
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