Çanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesi Assos mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye giden jandarma ekipleri tarafından 31 kaçak göçmen yakalandı. Bir başka operasyonda ise Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-905' ve 'KB-20' Sahil Güvenlik Botu tarafından, 46 kaçak göçmen yakalandı.