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Çanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 77 kaçak göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

09:18 - 25/12/2023 Pazartesi
DHA
Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesi Assos mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.


Bölgeye giden jandarma ekipleri tarafından 31 kaçak göçmen yakalandı. Bir başka operasyonda ise Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-905' ve 'KB-20' Sahil Güvenlik Botu tarafından, 46 kaçak göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan toplamda 77 kaçak göçmen, işlemleri sonrası Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


 



#Çanakkale
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#göçmen
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