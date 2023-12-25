Bakan Yerlikaya paylaştı: 37 ilde Kalkan-4 Operasyonu! Dört bin 568 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde düzenlenen Kalkan-4 operasyonlarında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarında İstanbul, Antalya ve İzmir'in de yer aldığı 37 ilde jandarma ve polis ekiplerince göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçmenlere yönelik Kalkan-4 operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.
'Asla fırsat vermeyeceğiz'
Operasyonlara ilişkin görüntülerini de paylaşan Yerlikaya, jandarma ve polis ekiplerini tebrik etti.