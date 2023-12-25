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Bakan Yerlikaya paylaştı: 37 ilde Kalkan-4 Operasyonu! Dört bin 568 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde düzenlenen 'Kalkan-4 Operasyonlarında' 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaşan Yerlikaya, "Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye kalkışan insan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
08:15 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:24 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde düzenlenen Kalkan-4 operasyonlarında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.


Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarında İstanbul, Antalya ve İzmir'in de yer aldığı 37 ilde jandarma ve polis ekiplerince göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçmenlere yönelik Kalkan-4 operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.



'Asla fırsat vermeyeceğiz'

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye kalkışan insan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."
ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan 192 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 41'inin tutuklandığını, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Operasyonlara ilişkin görüntülerini de paylaşan Yerlikaya, jandarma ve polis ekiplerini tebrik etti.




#İçişleri Bakanlığı
#düzensiz göçmen
#göçmen
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