Bakan Yerlikaya paylaştı: 37 ilde Kalkan-4 Operasyonu! Dört bin 568 düzensiz göçmen yakalandı

TBMM Genel Kurulu Bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2023 yılının ilk 11 ayında PKK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik 29 bin 122 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek "Bu operasyonlar sonucu 18 bin 923 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3 bin 764'ü tutuklandı, 3 bin 705'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 1069 terörist ise etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7'si kırmızı, 1'i mavi, 2'si yeşil, 16'sı turuncu, 33'ü gri kategoride olmak üzere toplam 59'u sözde üst düzey teröristti." dedi.