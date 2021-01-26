Gündem Sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı Büyük bir dram çıktı
MUĞLA

Sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı: Büyük bir dram çıktı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bulunan cesedin, Suriye uyruklu Filistin pasaportlu kaçak göçmen Mohammad Sulaıman'a ait olduğu belirlendi. Amcası tarafından teşhis edilen Sulıaman ile 4 arkadaşının yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Rodos Adası'na gittiği ancak Yunan askerlerince geri itildikleri iddia edildi.

Haber Merkezi DHA
Cesedin kesin kimlik tespiti için akrabalarından alınan DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda karşılaştırılacak.
Cesedin kesin kimlik tespiti için akrabalarından alınan DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda karşılaştırılacak.

Muğla'nın Datça ilçesine 25 kilometre mesafedeki Mesudiye Mahallesi Hayıtbükü mevkisi Gabaklar Koyu'nda, 24 Ocak günü bulunan erkek cesedinin, Suriye uyruklu Filistin pasaportlu kaçak göçmen Mohammad Sulaıman’a (29) ait olduğu saptandı.

  • Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sulaıman'ı Adapazarı'ndan gelen amcası Yahya Sulaıman (57) teşhis etti.

Amca Yahya Sulaıman, Mohammad Sulaıman ve 4 arkadaşının 15 gün önce Bozburun'dan yasa dışı yollarla, Yunanistan'ın Rodos Adası'na gittiğini anlatarak, grubun Yunan askerlerince geri itildiğini, içlerinden birinin suda boğulduğunu, yeğeninin ise kayıp olduğunu ileri sürdü.

Bodrum açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı
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Bodrum açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı

DNA TESTİ KİMLİĞİ BELİRLEYECEK

Cesedin kesin kimlik tespiti için amca Yahya Sulıaman'dan alınan DNA örnekleri ile yeğenin DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda karşılaştırılacak.

Otobüsün bagajından 6 kaçak göçmen çıktı
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Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Konya-Tekirdağ seferi yapan otobüste kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
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Polis ekipleri, otobüsü, Kütahya girişindeki uygulama noktasında durdurdu.
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Otobüsün bagajı açıldığında da Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen ile karşılaşıldı.
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Kaçaklar göçmenler, işlemlerinin ardından Kütahya Göç İdaresi'ne teslim edildi. Adı açıklanmayan otobüs sürücüsü ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.
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Yolcu dolu olan otobüsü, başka bir sürücü ile yoluna devam ederken, başlatılan soruşturma sürüyor.
Otobüsün bagajından 6 kaçak göçmen çıktı
Kütahya'da yolcu otobüsünün bagajına gizlenmiş Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Göç İdaresi'ne teslim edilirken, otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

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