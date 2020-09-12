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Gündem Bodrum açıklarında Yunanistanın geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı
MUĞLA

Yunanistan'ın geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk sularına geri itilen ve bir feribot kaptanını fark ettiği 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Karaya getirilen kaçak göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
Karaya getirilen kaçak göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Bodrum- Datça seferini yapan Bodrum Feribot İşletmecilerine ait 'Kemal Reis 3' adlı feribotun kaptanı evli ve 2 çocuk babası 45 yıllık kaptan 63 yaşındaki Uğur Özsarsılmaz, Karaada'nın güneyinde bir lastik bot olduğunu fark etti. Lastik botta kaçak göçmenlerin olduğunu fark eden feribot Özsarsılmaz durumu, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Bodrum açıklarında yolcu feribotunun fark ettiği 19 sığınmacı kurtarıldı
OYNAT 00:34
Bodrum açıklarında yolcu feribotunun fark ettiği 19 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir feribotun kaptanının fark ettiği lastik bottaki 19 sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri değerlendirilen sığınmacıların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


DHA

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 19 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya getirilen kaçak göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

DHA

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