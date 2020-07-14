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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
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Samsun son dakika haberleri: Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi

Eşini 25 bıçak darbesiyle katleden caniye tahrik indirimi

Durdurulamayan kadın cinayetleriyle ilgili tartışma yaratacak bir karar alındı. Samsun’da eşini hastanenin otoparkında 25 bıçak darbesiyle katleden cani adama, müebbet hapis cezası verilmişti. Bölge Adliye Mahkemesi korkunç olayda ’tahrik ve iyi hal’ indirimi uygulayarak zanlının cezasını 24 yıla indirdi.

Haber Merkezi İHA
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Samsun son dakikahaberlerine göre: 2 Aralık 2018'de meydana gelen korkunç olayda, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ikamet eden taksi şoförü Enis Adem Şahin (33) hakkında, 5 yıllık evli olduğu eşi Merve Şahin (25) tarafından boşanma davası açıldı. Merve Şahin’in olaydan 1 yıl önce memleketi Samsun’a yerleşti ve taraflar arasında boşanma davası devam ederken, Enis Adem Şahin, Çorlu’dan yanına annesi ve kardeşini alarak otomobiliyle Samsun’a annesinin yanında kalan 3 yaşındaki kızını görmeye geldi.

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  • Annesi ve kardeşi kızı ile parkta oynarken, Enis Adem Şahin aralarında boşanma davası devam eden eşi Merve Şahin ile otomobille dolaşıp araç içinde konuşmak için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına geldi. Burada ikili arasında tartışma çıktı ve Enis Adem Şahin bıçakla eşine saldırıp 25 yerinden bıçaklayarak kaçtı ve daha sonra da otomobilini terk etti. Hastaneye kaldırılmak istenilen genç kadın ise hayatını kaybetti.

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Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Polis tarafından il dışına çakmak isterken kısa sürede yakalanan Enis Adem Şahin hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme, eşi kasten öldürme ve tasarlayarak adam öldürmek" suçlarında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle dava açıldı.

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  • Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren Enis Adem Şahin, 1 Ekim’de düzenlenen davanın son duruşmasında kendini savunup, "Olay günü başkaları ile telefonla benim yanımda yazışmaya başladı. ’Sen adam mısın?’ dedi. Keşke böyle olmasıydı" diye duruşmada gözyaşı döktü. Enis Adem Şahin, mahkemece "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

"Cinayeti tahrik altında işlediği" kanaati verildi

Enes Adem Şahin’in avukatı Özkan Güreş, cinayetin tahrik altında işlendiğini ileri sürerek Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine ceza indirimi başvurusunda bulundu. Avukat Özkan Güreş’in sunduğu deliller doğrultusunda Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 1 Temmuz’da verdiği kararda Enes Adem Şahin’in "cinayeti tahrik altında işlediği" kanaatine vardı. Şahin’e "iyi hal indirimi" de uygulayan mahkeme, daha önce verilen müebbet hapis cezasını 24 yıla indirerek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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