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BURSA

Katil zanlısı kocanın son isteği şaşırttı: Altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin

Bursa’da tartıştığı eşini sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra Kütahya’da yakalanan zanlı, Bursa Emniyeti’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karısını öldürdükten sonra evdeki altın ve paraları alarak kaçmaya çalışan şüpheli koca, polis ekiplerine "Sizden ricam altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin" dedi.

Haber Merkezi İHA
Karısını öldüren Osman Cenk K. Bursa Emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Karısını öldüren Osman Cenk K. Bursa Emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Bursa'da Nilüfer’e bağlı Ertuğrul Mahallesi’nde bir apartmanda tartıştığı eşini sırtından bıçaklayarak öldüren koca, evdeki altın ve paraları da alarak kaçtı.

Yaklaşık 15 günden beri eşi Osman Cenk K. ile arası açık olan Serpil K., bir süre önce aynı apartmanda bulunan ailesinin yanında kalmaya başladı. Osman Cenk K., cinayet günü eşini ikna etmek için kendi evlerine çağırdı. Bir süre konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Osman Cenk K., münakaşa sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Serpil K.’yi 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Eşini öldürdükten sonra apartmandan çıktığı esnada oyundan dönen kızıyla karşılaşan Osman Cenk K. kızının seslerine aldırış etmeden 16 ACA 914 plakalı arabasına binerek hızla uzaklaştı. Ufak kız, eve çıktığında annesini kanlar içerisinde yerde buldu.

Küçük kızın çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Serpil K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Eşini öldürdükten sonra arabasına binerek ailesinin yaşadığı Uşak’a kaçmak isteyen Osman Cenk K., Bursa çıkışında mobeselere yakalandı. Kütahya Emniyeti Bursa’dan kaçan şüpheliyi Yimpaş Kavşağında yakalayarak gözaltına aldı.

Şok eden rica

Eşini öldürdükten sonra Kütahya’da yakalanan katil zanlısı koca, Kütahya Emniyetindeki işlemlerin ardından Bursa’ya getirildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Kütahya’ya giderek teslim aldığı Osman Cenk K., Cinayet Büro Amirliğinde tekrar sorguya alındı.

Zanlının yakalandıktan sonra Kütahya Emniyetinde verdiği ilk ifadesinde, “Boşanma aşamasındaki eşimi ben öldürdüm. Öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları alarak, Uşak’ta oturan babamın yanına gitmek için yola çıktım. Sizden ricam altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin. Eşime her gün 500 lira vermeme rağmen yetinmiyordu, benden sürekli daha fazla para istiyordu. Bize ait bir evi bana sormadan emlakçıya vekalet vererek satmaya çalışmış. Bu vekaleti iptal etmesini istedim. Eşim ve ailesi, her konuda beni baskı altına alıyordu. Bunlara daha fazla dayanamadım. Bugün çıkan tartışmada eşimi öldürdüm. Bıçağı da evde bıraktım" dediği öğrenildi.

Zanlı, Bursa Emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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