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Gündem İki çocuğunun gözü önünde karısı acımadan öldürdü
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İki çocuğunun gözü önünde karısı acımadan öldürdü

Aksaray'da, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Selda Başaran'ı 2 çocuğunun gözleri önünde öldüren Harun Başaran, saklandığı evde polis tarafından yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Eşini öldüren Harun Başaran
Eşini öldüren Harun Başaran

Aksaray'da, eşi Selda Başaran'ı 2 çocuğunun gözleri önünde öldüren Harun Başaran, yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Harun Başaran, gazetecilerin 'Eşinizi niçin öldürdünüz?' sorusuna "Beni aldattı. Onun için kestim. Kaç yerinden bıçakladığımı hatırlamıyorum. Polis ekiplerine kendim zorluk çıkarmamak için teslim oldum" dedi.

6 yerinden bıçakladı

Selda Başaran'ın yapılan otopsisinde vücudunun 6 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Çiftin boşanma davalarının sürdüğü ve ayrı yaşadıkları öğrenildi.

Selda Başaran ve Harun Başaran

Çocuklar koruma altına alındı

Anneleri gözleri önünde öldürülen bir kız 2 çocuğun ise olayın ardından ağlayarak evin balkonuna çıktığı ve komşuların gürültüyü duyması üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verdiği belirlendi. 2 çocuğun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı ve psikolojik destek verilmeye başlandığı öğrenildi.

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