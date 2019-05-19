Milli Mücadele'nin 100. yılı coşkuyla kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanıyor.

19 Mayıs kutlamaları, sabah 07.30’da Atatürk Anıtı’nda başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Vali Osman Kaymak, anı defterini imzaladı. Anıttaki törenin arından Tütün İskelesi’ndeki tören alanına geçildi.

DENİZDEN TÜRK BAYRAĞI KARAYA ÇIKARTILDI

Deniz ve kara askerleri, 19 Mayıs 1919 tarihinde Milli Mücadele’yi başlatmak üzere karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, izci kıyafetli öğrenciler arasında değişimin yapılmasından sonra Samsun Valiliği tören alanına götürüldü.

BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZİN BAŞLANGICI

Vali Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, "Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir’ diyerek Samsun’a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur" dedi.

Törene ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

FOTOĞRAF 38 19 Mayıs kutlamaları, sabah 07.30’da Atatürk Anıtı’nda başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Vali Osman Kaymak, anı defterini imzaladı. Anıttaki törenin arından Tütün İskelesi’ndeki tören alanına geçildi. Deniz ve kara askerleri, 19 Mayıs 1919 tarihinde Milli Mücadele’yi başlatmak üzere karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, izci kıyafetli öğrenciler arasında değişimin yapılmasından sonra Samsun Valiliği tören alanına götürüldü. Vali Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir’ diyerek Samsun’a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur dedi. Törene ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Milli Mücadele'nin 100. yılı Samsun'da 19 Mayıs törenleri başladı 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, asker tarafından karaya çıkarıldı.

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BAKAN KASAPOĞLU ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sporcular, öğrenciler ve Bakanlık çalışanlarından oluşan heyetle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Aslanlı Yol'da yürüyüşe geçen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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AA Şahika Ercümen'den 100. yıl anısına saygı dalışın

Şahika Ercümen'den 100. yıl anısına saygı dalışı

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı noktada saygı dalışı yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün davetlisi olarak Samsun'da bulunan milli sporcu Şahika Ercümen ile sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, sualtı arama kurtarma ve dalış eğitmeni Murat Kulakaç ve sualtı fotoğrafçısı Mustafa Emre Kolbakır, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı DEGAK dalış ekipleriyle Milli Mücadele'nin 100. yılını bir dizi faaliyetle kutladı.

Şahika Ercümen ve beraberindekiler, Samsun İtfaiyesi dalış timlerinin de katılımıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıktığı noktada saygı dalışı gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi

19 Mayıs dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Tören kapsamında, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve gazi askerler katıldı.

İzmir'de "19 Mayıs Yol Koşusu" yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "19 Mayıs Yol Koşusu"na kaydolan bin 750 sporcu, koşunun başlama noktası olan Konak'ta iskele önünde toplandı. Yarışmanın başlama saatine kadar ısınma hareketleri yapan sporcular, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

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Startı veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sporcuların arasına girerek koşuya katıldı.

Sporcular, Üçkuyular'da iskeleden start noktasına dönerek 10 kilometrelik parkuru tamamladı.

19 Mayıs'ı deniz altında kutladılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, Milli Mücadele'nin 100. yılını deniz dibinde Türk bayraklarıyla kutladı.

İlçedeki bir dalış merkezinden 9 dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı. Dalgıçlardan üçü ise "Samsun'a çıkışın 100. yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" yazılı pankartı açtı. Diğer dalgıçlar ise su altındaki pankartın önünde Türk bayraklarıyla "tören geçişi" yaptı.

19 Mayıs'ı zirvede kutladılar

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 5137 Doğa Kulübü ve Iğdır Üniversitesi Dağcılık Kulübü sporcuları, Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Kızıldağ'ın eteklerinden tırmanışa başladı.

Sarp kayalıklar arasından zirveye ulaşan 14 sporcu, burada Türk bayrağı ve "Milli Mücadele'nin 100. yılı kutlu olsun" yazılı pankartlar açarak 19 Mayıs'ı kutladı.

EKONOMİ Bakan Pekcan'dan 19 Mayıs mesajı

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