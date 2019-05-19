Kurtuluş kendi içimizde

Bugün 19 Mayıs… Milli mücadelenin tohumlarının atıldığı, bir ulusun uyanışının ve topyekün mücadelesinin başladığı gün. Bundan tam 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, Anadolu’nun yeniden şahlanışı için, vatan topraklarının muhafaza etmek için harekete geçti. Hepsi birer birer ölümü göze alarak, yurdun dört yanında bağımsızlık ateşini yaktı, düşmanın yarattığı karanlık zihniyeti yerle yeksan etti.

Tam bir asırdır, milli mücadele kahramanlarını sevgiyle, saygıyla ve rahmetle yad ediyoruz. Bu anma sanatın da birçok alanında karşılık buluyor. Müzikte, edebiyatta, tiyatroda, sinemada çok esere konu olan milli mücadele öyküsü bu kez opera sahnesinde karşımızda... Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 19 Mayıs’ın 100.yıldönümüne özel bir opera ile seyirci karşısına çıktı. “Yeniden Doğuş” adlı eser Samsun Devlet Opera ve Balesi yapımı olarak 16 Mayıs akşamı ilk gösterimini yaptı. Genel Müdür Murat Karahan’ın öncülüğünde hayata geçirilen proje bir ilk… Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ilk kez opera sahnesinde görüyoruz.

Adım adım zafere giden yolda, yurttaşların özverisine, yaşanan acılara, kahramanlıklara ses veren öykü, Tevfik Akbaşlı’ya ait eserden sahneye uyarlandı. Yaklaşık 200 sanatçının sahnede olacağı dev prodüksiyonu Şahan Gürkan sahneye koyuyor. Sorularımızı yanıtlayan Gürkan, “Yeniden Doğuş”u anlattı. İki perdeden oluşan opera 1912 yılında Balkan göçüyle başlıyor. 1915’te Çanakkale Savaşı’na, İstanbul’un işgaline ve 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla birlikte başlayan Kurtuluş Savaşı mücadelesine ışık tutuyor.

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İNANCIMIZI TAZELEYECEK

“İnsanları zaman zaman ağlatacak ama en sonunda kurtuluşu göstererek her zaman her fırsatta Türk milletinin kurtuluşa inancını tazeleyecek bir duygu oluşturmaya çalıştırıyoruz” diyen Gürkan eseri şöyle anlatıyor: “Ulusların zaman zaman çok sıkıştıkları, zor düştükleri dönemler olur. Yeniden Doğuş, bu anlarda milletin kendi iradesiyle içinden bir kahraman çıkarabileceğini, içine döndüğü zaman kendi kahramanlarını çıkarabildiğini ve tüm zorlukları kendimize inanarak aşılabileceğimizi söylüyor.”

Kurtuluş Savaş yıllarını opera sahnesine aktarma sürecinin zorluğuna değinen rejisör, “Konunun yakın tarih olması, gerek okullardan edindiğimiz bilgiler gerek film ve dizilere konu olmasından ötürü sahnelemek çok zordu. Operada daha çok soyut dil kullanmaya çalışırız biz. Bu noktada mümkün olduğu kadar gerçeklikle soyut arasında gidip gelmeler yaşatmaya çalıştım. Hem ışıkla hem dekorla. Duyguyu yakalamaya ve ön plana çıkarmaya çalıştım” diyor.