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Ekonomi Bakan Pekcandan 19 Mayıs mesajı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pekcan'dan 19 Mayıs mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk milleti, 19 Mayıs 1919'da kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını dünyaya kanıtlamıştır. Bakanlık olarak biz de gerek desteklerimizle gerek yenilikçi faaliyetlerimizle gençlerimizin önünü açmak, onları daha iyi bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk milletinin, 19 Mayıs 1919'da kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını dünyaya kanıtladığını belirterek, "Bakanlık olarak biz de gerek desteklerimizle gerek yenilikçi faaliyetlerimizle gençlerimizin önünü açmak, onları daha iyi bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Pekcan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, aziz Türk milletinin inancı ve azmiyle taçlanan Kurtuluş mücadelesinin başlangıcı, birlik ve beraberliğin, kararlılık ve inancın sembolü olan istiklal meşalesinin, 100 yıl önce Samsun'da yakıldığını anımsattı.

Türk milletinin, 19 Mayıs 1919'da kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya kanıtladığına işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Böylesi önemli bir günü 'Türk gençleri ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.' diyerek gençlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, istikbali inşa edecek olanların gençler olduğunu bizlere göstermiştir. İstiklal şuuruyla yetişen gençlerimizin, tarihlerine sahip çıkmaları, milli değerlerine bağlılıkları, her açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak biz de gerek desteklerimizle gerek yenilikçi faaliyetlerimizle gençlerimizin önünü açmak, onları daha iyi bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Pekcan, geleneklerinden kopmadan çağın gereklerini yerine getiren gençler yetiştirip, geleceğin Türkiye'sinin hep birlikte inşa edileceğini belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın aziz kahramanlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ettiğini bildirdi.

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