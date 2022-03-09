Gündem Samsundan acı haber Öğrenci servisi kaza yaptı, ölü ve yaralılar var
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Samsun'dan acı haber: Öğrenci servisi kaza yaptı, ölü ve yaralılar var

Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu bir öğrenci öldü, servis sürücüsü ile altı öğrenci yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Samsunda öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı
Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı.

M.B'nin kullandığı 55 TB 488 plakalı öğrenci servisi, kar yağışının etkili olduğu Kuzören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada sürücü M.B. (70) ile serviste bulunan Kozköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Sibel Şahin (15) ve ikizi Sevgi Şahin (15) ile T.Ş. (15), Ö.K (16), T.Ş (15), A.D. (15), B.K. (16) yaralandı.

DHA

Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sibel Şahin, hayatını kaybetti. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaralıları hastanede ziyaret etti.

DHA

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