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KONYA

Köpeğe çarpan otomobil takla attı: Baba hayatını kaybetti, eşi ve üç çocuğu yaralandı

Konya'da aniden yola çıkan köpeğe çarpan otomobil, takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Metin Demir (34) hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Konyada köpeğe çarpan otomobil takla attı: Baba hayatını kaybetti, eşi ve üç çocuğu yaralandı
Konya'da köpeğe çarpan otomobil takla attı.

Kaza, saat 20.40 sıralarında Konya- Adana kara yolu Hortu Mahallesi yakınında meydana geldi. Mehmet Demir yönetimindeki 06 HBM 70 plakalı otomobil, yola aniden çıkan köpeğe çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı.

DHA

Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücü Metin Demir, eşi Sinem Demir (34), çocukları Hiranur (8), Ahselnaz (5) ve Mehmet Efe Demir (1) yaralandı.

DHA

Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan baba Mehmet Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Eşi ve 3 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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