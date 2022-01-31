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Konya'da deprem meydana geldi

Konya'da deprem meydana geldi. Meram ilçesindeki depremin büyüklüğün 4.2 olarak açıklandı.

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Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Son Dakika: Konyada deprem! Son Depremler
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Son depremler... Konya'nın Meram ilçesinde 12.30'da deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Depremin 6.99 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi.


Deprem merkezine en yakın Kızılören Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Atar, ''Depremi hissettik. Daha önce yaşananla aynıydı. Mahalle kısa süreli panik yaşadı ama herkes normale döndü. Herhangi bir can kaybı, yaralanma ve hasar olmadı'' dedi.

Geçen yıl 8 Kasım'da da Meram merkezli 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, mahallelerde 5 kerpiç ev yıkılmıştı.


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