Konya'da deprem meydana geldi

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Meteorolojiden 'kar' uyarısı: Bu kez Balkanlar'dan geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bölümü yeni haftaya parçalı bulutlu bir havayla başlayacak. Çarşamba gününden itibaren Trakya bölgesinde kar yağışı etkili olması bekleniyor. Ankara dahil birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Uzmanlar 'önleminizi alın' diyerek bazı kentlere uyarıda bulundu. Peki hafta içi hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte yeni hava tahmini detayları...