Konya'da deprem meydana geldi

Son depremler... Konya'nın Meram ilçesinde 12.30'da deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Depremin 6.99 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi.
#Deprem
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Meram (Konya)
Tarih-Saat : 31.01.2022, 12:30:35 TSİ
Enlem : 37.8706 N
Boylam : 32.1135 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/IqryjwmfPq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
Deprem merkezine en yakın Kızılören Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Atar, ''Depremi hissettik. Daha önce yaşananla aynıydı. Mahalle kısa süreli panik yaşadı ama herkes normale döndü. Herhangi bir can kaybı, yaralanma ve hasar olmadı'' dedi.
Geçen yıl 8 Kasım'da da Meram merkezli 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, mahallelerde 5 kerpiç ev yıkılmıştı.