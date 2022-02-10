Gündem Sanayi sektörü yıla 13 milyar doları aşan güçlü bir ihracatla giriş yaptı
İSTANBUL

Sanayi sektörü yıla 13 milyar doları aşan güçlü bir ihracatla giriş yaptı

Sanayi sektörü, ocak ayında gerçekleştirdiği 13 milyar 122.6 milyon dolarlık ihracatla yıla güçlü bir giriş yaptı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocakta yüzde 17.3 artarak 17 milyar 593.1 milyon dolara yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Sanayi sektörü yıla 13 milyar doları aşan güçlü bir ihracatla giriş yaptı
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Sanayi sektörünün ihracatı da ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.4 artarak 13 milyar 122.6 milyon dolara çıktı. Sektörün ihracatı geçen ayki toplam ihracatın yüzde 74.6'sını oluşturdu.

Sanayiye bağlı sektörler arasında geçen ay en fazla ihracatı 2 milyar 230.2 milyon dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisinin ardından, 2 milyar 135.7 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 630.5 milyon dolarla çelik sektörü, 1 milyar 596.4 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 125.2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller sektörleri sanayi ihracatındaki ilk beş sektörü oluşturdu.

Ocak ayında elektrik ve elektronik sektörü 983 milyon dolar, tekstil ve hammaddeleri 816.3 milyon dolar, makine ve aksamları 713 milyon dolar, iklimlendirme sanayii 458.6 milyon dolar, mücevher sektörü 359.4 milyon dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 356.1 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayii 306.8 milyon dolar, halı sektörü 198.8 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 133.3 milyon dolar, gemi ve yat hizmetleri 71 milyon dolar, diğer sanayi ürünleri 8.2 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Sanayi grubu bünyesindeki 16 sektörün 14'ü ihracatını artırdı

Sanayi grubu bünyesindeki 16 sektörün 14'ü geçen ay ihracatını artırdı. Geçen ay ihracatını en fazla yüzde 84.2 ile savunma ve havacılık sanayii gerçekleştirdi.

Savunma ve havacılık sanayiinin ardından gemi ve yat hizmetleri yüzde 66.2, çelik sektörü yüzde 54.9, demir ve demir dışı metaller yüzde 48.3, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 30.1 ile ihracatını en fazla artıran ilk beş sektör oldu.

Söz konusu dönemde, sanayiye bağlı sektörlerden çimento cam seramik ve toprak ürünleri yüzde 27.7, deri ve deri mamulleri yüzde 21.5, iklimlendirme sanayii yüzde 14.6, diğer sanayi ürünleri yüzde 12.1, tekstil ve hammaddeleri yüzde 11.8, elektrik ve elektronik yüzde 9.9, makine ve aksamları yüzde 9.6, mücevher sektörü yüzde 8.4, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 5.5 ihracat artışı sağladı.

Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre, otomotiv endüstrisinin dış satımı yüzde 1.6, halı sektörünün dış satımı ise yüzde 15.6 azalış kaydetti.

Sektörlere en fazla talep Almanya'dan geldi

Ocak ayında sanayi ihracatında sektörlere en fazla talep Almanya'dan geldi.

Almanya'ya, demir ve demir dışı metaller 168.3 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 12.8 milyon dolar, iklimlendirme sanayii 52.2 milyon dolar, makine ve aksamları 77.2 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 323.1 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 324.7 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

ABD'ye, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 64.7 milyon dolar, mücevher sektörü 82.6 milyon dolar, halı sektörü 62.9 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Birleşik Krallık'a ise diğer sanayi ürünleri 934 bin dolar, elektrik ve elektronik sektörü 115.4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Burkina Faso'ya savunma ve havacılık sanayii 67 milyon dolar, Saint Kitts ve Nevis Federasyonu'na gemi ve yat hizmetleri 14.4 milyon dolar, İsrail'e çelik sektörü 165.7 milyon dolar, Hollanda'ya kimyevi maddeler ve mamulleri 152.8 milyon dolar, İtalya'ya da tekstil ve hammaddeleri 93.7 milyon dolar tutarında dış satım yaptı.

TİM verilerine göre, ocak ayında sanayi ve sanayiye bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:

1 - 31 OCAK
SEKTÖRLER 2021 2022 Değişim ('22/'21) Pay(21) (%)
SANAYİ 11.079.461 13.122.558 18,4 74,6
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.075.501 1.148.391 6,8 6,5
Tekstil ve Hammaddeleri 730.164 816.325 11,8 4,6
Deri ve Deri Mamulleri 109.746 133.311 21,5 0,8
Halı 235.591 198.754 -15,6 1,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.641.033 2.135.683 30,1 12,1
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.641.033 2.135.683 30,1 12,1
C. SANAYİ MAMULLERİ 8.362.928 9.838.485 17,6 55,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.512.905 1.596.441 5,5 9,1
Otomotiv Endüstrisi 2.266.225 2.230.189 -1,6 12,7
Gemi, Yat ve Hizmetleri 42.744 71.039 66,2 0,4
Elektrik ve Elektronik 894.349 982.940 9,9 5,6
Makine ve Aksamları 650.795 713.044 9,6 4,1
Demir ve Demir Dışı Metaller 758.808 1.125.175 48,3 6,4
Çelik 1.052.772 1.630.511 54,9 9,3
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 278.859 356.097 27,7 2,0
Mücevher 331.572 359.441 8,4 2,0
Savunma ve Havacılık Sanayii 166.540 306.811 84,2 1,7
İklimlendirme Sanayii 400.032 458.580 14,6 2,6
Diğer Sanayi Ürünleri 7.327 8.217 12,1 0,0

Sanayide doğalgaz kısıntısı sona erdi
EKONOMİ
Sanayide doğalgaz kısıntısı sona erdi

İran'daki kesinti sonrası gündeme gelmişti: Türkiye'ye 170 milyon metreküplük acil durum gazı
FOTOĞRAF 13
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Azerbaycan Türkiye’ye 170 milyon metreküplük acil durum gazının ihracına başladı.
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Gaz tedariğinin günlük 5 milyon metreküp civarında olduğu, Ocak ayının son haftasında başladığı ve Şubat sonuna kadar süreceği belirtildi.
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Türkiye 2021’de 8,5 milyar metreküp ile Azerbaycan gazının en büyük alıcısı konumunda. Azerbaycan ayrıca İtalya, Yunanistan , Bulgaristan ve Gürcistan’a da gaz satıyor.
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Türkiye'nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden biri olan İran'ın Ocak ayında teknik arıza bildirerek 10 gün süreyle Türkiye'ye gaz akışını kesmesi sonrasında BOTAŞ doğalgaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışını azaltma kararı almıştı. BOTAŞ sanayi tesislerine uygulanan gaz kısıntısını 8 Şubat itibariyle kaldırmıştı.
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Türkiye hali hazırda TürkAkım boru hattı üzerinden günlük 44 milyon metreküp ve Mavi Akım üzerinden günlük 47 milyon metreküp gaz ithal ediyor.
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Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden ise günlük 17,3 milyon metreküp tam kapasite gaz girişi sağlanıyor.
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Egegaz Aliağa Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Terminali'nden (LNG) günlük 38 milyon, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nden günlük 35 milyon, Ertuğrul Gazi FSRU tesisinden günlük 20 milyon ve Etki Liman FSRU tesisi üzerinden günlük 25 milyon metreküp gaz sisteme verilebiliyor.
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Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi hali hazırda günlük 30 milyon metreküp, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi de günlük 15 milyon metreküp gazı şebekeye iletiyor. Ayrıca, Türkgözü giriş noktasından Azerbaycan'dan günlük yaklaşık 7 milyon metreküp gazın Türkiye'ye gelmesi sağlanabiliyor.
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Böylece, toplamda Türkiye'ye günlük ortalama 270 milyon metreküpün üzerinde doğal gaz giriş kapasitesi bulunuyor.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan spot boru gazı ithalatına hak kazanan SOCAR Enerji Ticaret AŞ, şubatta Türkgözü giriş noktasından günlük 4 milyon metreküp gaz getirecek.
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Öte yandan, İran'dan gaz akışının 31 Ocak'ta yeniden başlamasıyla bu kapasite daha da artacak. Söz konusu hattın tam kapasite çalışması durumunda günlük akış miktarı 28 milyon metreküpe çıkabiliyor.
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Türkiye'de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle artan taleple 19 Ocak'ta yaklaşık 288 milyon metreküp doğal gaz tüketilerek tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Tüketimin hızla arttığı bu dönemde İran'dan gaz akışının kesilmesiyle arz-talep dengesizliği yaşanmıştı.
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İran'daki kesinti sonrası gündeme gelmişti: Türkiye'ye 170 milyon metreküplük acil durum gazı
Azerbaycan, talep üzerine gündeme gelen 170 milyon metreküplük acil durum gazının Türkiye'ye tedarikine başladı. Ocak ayında günlük 5 milyon metreküp ile başlanan tedarikin şubat ayı sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.
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