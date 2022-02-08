Sanayide doğalgaz kısıntısı sona erdi

ran'ın teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla Türkiye'ye gaz girişini durdurması ve hava şartlarından dolayı konut tüketiminin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle artan talebi karşılamak için sanayi ve doğalgaz santrallerinde kısıtlamaya gidilmişti. Sanayi tesislerine uygulanan kısıntı bu sabah saat 08.00 itibarıyla sonlandırıldı.

'Anlayışınız için teşekkürler'

BOTAŞ'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılacaktır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz.

Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılacaktır.



Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz. pic.twitter.com/RAA13tDsB8 REKLAM February 7, 2022

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine doğal gazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyurmuştu.