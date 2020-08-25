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ŞANLIURFA

Şanlıurfa haberleri: Para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti

Şanlıurfa'da ağabey dehşeti: Para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti kalbinden bıçakladı

Şanlıurfa'da uyuşturucu bağımlısı 19 yaşındaki ağabey para istediği kız kardeşi 17 yaşındaki Nurbari M.'yi "parasının olmadığını söylediği için" boğazını keserek kalbinden bıçakladı. Uyudukları sırada sesleri duyan anne ve babaları ise kızlarının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinden kaçan ağabey polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Nurbari M.
Nurbari M.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Salih M., (19) para vermeyen kız kardeşi Nurbari M.'yi (17) boğazını kestikten sonra kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

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ÖNCE BOĞAZINI KESTİ SONRA KALBİNDEN BIÇAKLADI

  • Olay, gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Salih M., geç saatte ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Kız kardeşi Nurbari M.'den para istedi. Kızkardeş ise parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine ağabey ile kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Salih M., mutfaktan ekmek bıçağı alıp, kardeşinin boğazını kesti. Ardından da kalbinden bıçaklayarak, öldürdü. Ağabey kaçtı.

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ANNE BABA UYANDIKLARINDA KIZLARINI KANLAR İÇİNDE BULDU

  • Cinayet sırasında uyuyan anne-baba, sesler üzerine uyandıklarında kızlarını kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Nurbari M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kızın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
Kaçan ağabey ise bu sabah gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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