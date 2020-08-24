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Gündem 11 yıl önce cinayet işlediği yerde yine silahını ateşledi Bir ölü, bir yaralı
AYDİN

Aydın haberleri: 11 yıl önce cinayet işlediği yerde yine silahını ateşledi: Bir ölü, bir yaralı

11 yıl önce cinayet işlediği yerde yine silahını ateşledi: Bir ölü, bir yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıka silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin kavgayı ayırmaya çalışan Hasan Kuruoğlu olduğu, cinayeti işleyen Ali E.'nin ise aynı yerde 2009 yılında bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürdüğü öğrenildi. Kaçan cinayet şüphelisi aranıyor.

Haber Merkezi DHA
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Arslanlı Mahallesi kahvehaneler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet olan Ali E. ile Yasin B. karşılaştı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Ali E., iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla Yasin B. ve yanındakilere ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Yasin B. ile kavgayı ayırmak isteyen Hasan Kuruoğlu'na isabet etti. Şüpheli Ali E. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DHA
Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.nn

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Hasan Kuruoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yasin B.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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AYNI YERDE DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ

  • Öte yandan, cinayet şüphelisi Ali E.'nin 2009 yılında da aynı adreste çıkan kavgada Yasin B.'nin yakını Muzaffer Balcı'yı tabancayla vurarak öldürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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