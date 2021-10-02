Polisin elinden kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen şahıs araçtan indirildiği sırada güvenlik güçlerinin elinden kaçtı.
Sağlık kontrolünde kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı
Ekiplerin kovaladığı şahıs vatandaşlar tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs tekrar emniyete götürüldü.
GÜNDEM
Polise bıçakla saldırdı bacaklarından vuruldu
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İlginç olay, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıkları öğrenilen iki şahıs, bir kurumun park halindeki kamyonu ile hafif ticari aracını çalmak istedi. Park halindeki kamyon ile hafif ticari aracı çalan şahıslar demir kapıya doğru ilerledi. Kamyonu çalarak demir kapıyı deviren şahıs, şehir merkezini adeta savaş alanına çevirdi.
Çaldığı kamyon ile yaklaşık 5 kilometre boyunca ilerlediği esnada cadde üzerinde bulunan ağaçları da deviren ve istikametindeki 10’dan fazla araca çarparak zarar veren şahıs, Güllük Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan kavşakta polis ekiplerince durdurularak yakalandı.
Şehir merkezinde adeta terör estiren şahıs gözaltına alınırken, çalmak istediği hafif ticari araç ile demir kapı üzerinde asılı kalan şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Öte yandan, Kocaeli’nden, cemiyet için Sakarya’ya geldiği öğrenilen ve çocuklarını almak için yol kenarına otomobili ile yanaştığı esnada kamyonun çarptığı araç sürücüsü Servet Ak, “Park yerine yaklaşarak durakladığım sırada dörtlülerimi yaktım ve beklerken arkadan sarı bir kamyonun aracıma çarptığını gördüm. Aynadan gördüm durdu, hafif geri çekildi, yan tarafta polisler vardı onu gördüm. Daha sonrasında araç, hiçbir şey olmamış gibi otomobilime sürterek ilerledi ve kaçtı gitti. Araçta yalnızdım, çocuklar kaldırımdaydı onları almak için kenarı yaklaştım ve bir süre durduktan sonra kamyon geldi. Fren sesi duydum ve sonrasında otomobilime çarptı” dedi.
Sakarya’da ilginç olay Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Sakarya’da ilginç olay Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Sakarya’da ilginç olay Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Sakarya’da ilginç olay Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Sakarya’da ilginç olay Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Sakarya’da ilginç olay Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Sakarya’da ilginç olay Alkollü şekilde çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi
Çaldığı kamyonla şehri savaş alanına çevirdi: 10'dan fazla araca çarptı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkol aldıktan sonra çaldığı kamyon ile 10'dan fazla araca çarparak, yol kenarındaki ağaçları da deviren şahıs şehir merkezini savaş alanına çevirdi. Çaldığı kamyon ile yaklaşık 5 kilometre boyunca ilerleyen şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Kazım Dirik Mahallesi 167 sokakta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin zemininde ve tavanında çatlama meydana geldi.
Dairede yaşayan üniversite öğrencisi büyük bir panikle kendini dışarı attı. 14 daireli binada bulunan diğer kişilere haber verilmesi üzerine çoğunluğu üniversite öğrenicisi 20 kişi apartmanı terk etti
İhbar üzerine bölgeye 110 AKS, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sokağın giriş ve çıkışı şeritle kapatılırken, olası çökmeye karşı binaya kimse alınmadı.
Binadan tahliye edilenlerin geceyi yakınları ve arkadaşlarında geçirecekleri öğrenildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bornova Belediyesi ekiplerinin binada ve dairede inceleme yapacağı belirtildi.
Apartmanda yaşayan Habip Yılmaz, Birinci katta oturuyorduk. Komşularımız dışarı çıkmıştı. Ses duyduk, bize haber verdiler. 4'üncü katta oturuyorlar, onların dairesinde bir anda ses duymuşlar. Sesle birlikte odaya geçtiklerinde, zemindeki döşemelerin patladığını yukarıya çıktığını fark etmişler. Panikle aşağıya inmişler, bize de haber verdiler. Biz çok fazla ses duymadık ama komşularımız, ses duymuş. Tedbir amaçlı herkes şu anda dışarıda. Geceyi yakınlardaki arkadaşlarda geçireceğiz. İtfaiye ve AFAD'dan geldiler. Belediyeden de gelecekler, inceleme yapılacak dedi.
İzmir'de 5 katlı binadaki bir dairede çatlama meydana geldi, 20 kişi tahliye edildi
İzmir'de 5 katlı binadaki bir dairede çatlama meydana geldi, 20 kişi tahliye edildi
İzmir'de 5 katlı binadaki bir dairede çatlama meydana geldi, 20 kişi tahliye edildi
İzmir'de 5 katlı binadaki bir dairede çatlama meydana geldi, 20 kişi tahliye edildi
İzmir'de 5 katlı binadaki bir dairede çatlama meydana geldi, 20 kişi tahliye edildi
İzmir'de korku dolu gece: Çatlakları gören kendini dışarı attı
İzmir'in Bornova ilçesinde, 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki bir dairede meydana gelen çatlaklar paniğe yol açtı. Apartmanda yaşayan çoğu üniversite öğrencisi 20 kişi tahliye edildi.