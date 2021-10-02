Polisin elinden kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı

Öte yandan, Kocaeli’nden, cemiyet için Sakarya’ya geldiği öğrenilen ve çocuklarını almak için yol kenarına otomobili ile yanaştığı esnada kamyonun çarptığı araç sürücüsü Servet Ak, “Park yerine yaklaşarak durakladığım sırada dörtlülerimi yaktım ve beklerken arkadan sarı bir kamyonun aracıma çarptığını gördüm. Aynadan gördüm durdu, hafif geri çekildi, yan tarafta polisler vardı onu gördüm. Daha sonrasında araç, hiçbir şey olmamış gibi otomobilime sürterek ilerledi ve kaçtı gitti. Araçta yalnızdım, çocuklar kaldırımdaydı onları almak için kenarı yaklaştım ve bir süre durduktan sonra kamyon geldi. Fren sesi duydum ve sonrasında otomobilime çarptı” dedi.