Gündem Şanlıurfada sokak ortasında dehşet Tartıştığı şahsı bıçaklayıp kaçtı
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Şanlıurfa'da sokak ortasında dehşet: Tartıştığı şahsı bıçaklayıp kaçtı

Şanlıurfa'da 30 yaşındaki Ahmet T., sokakta tartıştığı, kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Merkezi DHA
Şanlıurfa son dakika haberleri: Sokak ortasında bıçaklandı; kaçan saldırgan aranıyor
Olay yerine gelen ekipler incelemede bulundu.

Şanlıurfa'daki olay, öğle saatlerinde, Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi.

Ahmet T., yolda karşılaştığı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tartışma sonucu bıçaklandı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ahmet T., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Ahmet T.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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