Şanlıurfa'da sokak ortasında dehşet: Tartıştığı şahsı bıçaklayıp kaçtı

Şanlıurfa'daki olay, öğle saatlerinde, Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi.
Ahmet T., yolda karşılaştığı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tartışma sonucu bıçaklandı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ahmet T., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan Ahmet T.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.