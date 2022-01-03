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Kayseri’de sokak ortasında dehşet: 2 kişi öldü

Kayseri'de alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada kuzenleri tarafından silahla vurulan iki kişi hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi AA
Kayseri haberleri: Kayserinin Hunat Mahallesinde bir kişi tartıştığı 2 kuzenini silahla öldürdü
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Hunat Mahallesi'nde M.Y. ile amca çocukları Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. alacak yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. tabancayla ateş açtı. Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. ile bu sırada yoldan geçen M.A. yaralandı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Gaffar Mehmet Y. ile Seyit Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Serdar Y. ile M.A. hastaneye kaldırıldı.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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