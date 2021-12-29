Gündem Adanada korkunç olay Kaldırımda beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
3. SAYFA

Adana'da korkunç olay: Kaldırımda beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Adana’da arkadaşıyla kaldırımda beklediği sırada, bir hafif ticari araç içerisinde bulunan kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Adanada korkunç olay: Kaldırımda beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.

Adana'daki olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hakan A. (20) arkadaşıyla kaldırımda beklediği sırada plakası belirlenemeyen bir ticari araç yanlarına yanaştı. Ticari araç içerisinde bulunan kişi ve kişiler tarafından Hakan A’ya tabancayla defalarca ateş açıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla kaçtı.

Kötü koku ortaya çıkardı: Polis ekipleri inceleme başlattı
GÜNDEM
Kötü koku ortaya çıkardı: Polis ekipleri inceleme başlattı

Ensesinden yaralanan Hakan A., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Hakan A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Adanada korkunç olay

Adana'da korkunç olay

Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı​.
Sayılı günler kaldı

Sayılı günler kaldı

​Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oluyor.
Görevden alındı

​Dayak görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

​Merkez Bankası 2022 para ve kur politikasını açıkladı.

​620 personelin katılımıyla Eren Kış -14 operasyonu başladı

​Pitbulların sahiplerini Süheyla Kurçak'ın sosyal medya paylaşımları ele verdi.

​İşçinin sırtına 40 santimlik testere saplandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.