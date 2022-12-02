Sanna Marin: Ukrayna savaşı Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığını gösterdi

Avustralya'nın Sidney kentindeki bir kuruluşta konuşan Marin, silah üretimi de dahil olmak üzere Avrupa'nın savunma yeteneklerinin artırılmasını savundu.

Lowy Enstitüsü'nde bir dinleyici kitlesine konuşan Marin, "Size karşı acımasızca dürüst olmalıyım, Avrupa şu anda yeterince güçlü değil. ABD olmasaydı başımız belada olurdu" dedi.

Avrupa'nın daha güçlü olması gerektiğini düşündüklerini söyleyen birçok ABD'li politikacıyla konuştuğunu da sözlerine ekledi.

Marin, "ABD Ukrayna'ya çok sayıda silah, çok miktarda mali yardım ve çok sayıda insani yardım sağladı ve Avrupa henüz yeterince güçlü değil" dedi.

Finlandiya Başbakanı Marin, "Avrupa savunma sanayisi söz konusu olduğunda bu yöndeki bazı yeteneklerimizi geliştirdiğimizden emin olmalıyız" ifadelerini kullandı.

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