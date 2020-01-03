Gündem Sarıyerde minibüsle kamyonet kafa kafaya çarpıştı Yol savaş alanına döndü
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Sarıyer'de minibüsle kamyonet kafa kafaya çarpıştı: Yol savaş alanına döndü!

Sarıyer'de minibüsle kamyonet kafa kafaya çarpıştı: Yol savaş alanına döndü

Sarıyer'de kamyonetle karşı yönden gelen minibüs kafa kafaya çarpıştı. Araçlar çarpışmanın şiddetiyle savrulup başka araçlara da çarparken, ortalık savaş alanına döndü, kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaza, Kemerburgaz Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sait Akbulut'un kullandığı 34 DD 9299 plakalı kargo şirketine ait minibüsle karşı yönden gelen Murat Özdamar'ın kullandığı 34 GE 7363 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

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Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs olduğu yerde ters istikamete dönerken sürücü Sait Akbulut, minibüs içerisinde sıkıştı.

Murat Özdamar kontrolündeki kamyonet ise yola savrularak önce önündeki TIR'a ardından da bariyerlere çarptıktan sonra durabildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Vatandaşlar kurtardı

Minibüs içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü Sait Akbulut itfaiye ekiplerince, bariyerlere çarparak durabilen kamyonet içerisinde yaralanan sürücü Murat Özdamar ve yanında bulunan Cenk Koç ise vatandaşlarca kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Zincirleme trafik kazası nedeniyle Cendere Caddesi üzerinde çift taraflı trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Sait Akbulut'un kullandığı 34 DD 9299 plakalı kargo şirketine ait minibüsle karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı.

'Kafa kafaya çarpıştılar'

Kazayı gören bir kişi, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Ben arkadan geliyordum. Önümdeki araçla karşıdan gelen aracın kafa kafaya çarpıştığını gördüm. Önümdeki araç, şeridinde seyir haldeydi. Toplamda 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırıldılar."
Vatandaşlar olay yerinde sıkışan sürücülere yardımda bulundu.

İtfaiye ekibi sıkışan sürücüyü çıkardı

Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonetten çıkarılan yaralıların yerde yattığı anlar ve sıkışan sürücünün itfaiye ekiplerince çıkarılması yer alıyor.

Kaza geçiren araç büyük hasar aldı.

Olay yerine çok sayıda ekipler geldi.

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