Trablus'ta havalimanına roketli saldırı: Uçuşlar durduruldu

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Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'dan Türkiye'nin Otomobili açıklaması: Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "(Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var) diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız" ifadelerini kullandı. Yerli otomobille de ilgili konuşan Oktay, "Bugün klasik teknolojiyle çıksaydık bir anlamı yoktu ama farklı teknolojiyle, doğru zamanlamayla pazara giriyoruz. Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk binenler olacaktır. Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz" dedi.