Kocaeli haberleri: Tabancayla oynarken kendini ve babasını vurdu: Baba tedaviye alındı Tabancayla oynarken kendini ve babasını vurdu: Yaralanan baba tedaviye alındı Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tabancayla oynayan E.D. (23), silahın yanlışlıkla ateş almasıyla kendini elinden ve babası R.D.'yi (55) karnından vurdu. E.D. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, R.D. ise tedaviye alındı.

Haber Merkezi 02 Ocak 2020, 17:06 Son Güncelleme: 02 Ocak 2020, 17:07 DHA