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Kocaeli haberleri: Tabancayla oynarken kendini ve babasını vurdu: Baba tedaviye alındı

Tabancayla oynarken kendini ve babasını vurdu: Yaralanan baba tedaviye alındı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tabancayla oynayan E.D. (23), silahın yanlışlıkla ateş almasıyla kendini elinden ve babası R.D.'yi (55) karnından vurdu. E.D. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, R.D. ise tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
E.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
E.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kocaeli'nin Derince ilçesinin Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. E.D. evde iddiaya göre tabancayla oynadığı sırada silah bir anda ateş aldı.

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Babasını karnından vurdu

Tabancadan çıkan kurşun, E.D.'nin elini sıyırdı, ardında da karşısındaki babası Rafet D.'nin karnına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan baba ve oğlu ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. E.D. tedavisi sonrası gözaltına alındı. Yaralı R.D.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. E.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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