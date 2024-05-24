Seçil Erzan'ı duruşmaya götüren cezaevi aracı kaza yaptı

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava bugün görülmeye devam edecek.
Tekrardan hakim karşısına çıkmak için cezaevinden getirilen Seçil Erzan'ın içerisinde bulunduğu araç kaza geçirdi.
Bir otomobilin patlayan lastiğinden savrulan parçaların cezaevi aracının camına çarpması sonucu meydana gelen kazanın ardından Seçil Erzan, olay yerine çağrılan midibüsle adliyeye sevk edildi.
Olay Büyükçekmece Tem Otoyolu Hezarfan Havalimanı mevkiinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin lastiği bilinmeyen bir nedenle patladı. Lastiğin patladığı fark eden sürücü yol kenarında durdu. Bu sırada dolandırıcılıktan yargılanan banka müdürü Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı, Çağlayan'a doğru hareket halindeydi. Lastikten kopan parçalar, Seçil Erzan'ı dava için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götüren cezaevi aracının camına doğru savruldu. Çarpmanın etkisiyle cezaevi aracının camı kırılırken, araç durdu. Kazada ölen ya yaralanan olmazken, Seçil Erzan'ı adliyeye götürmek için olay yerine bir midibüs çağrıldı. Kısa süre sonra oraya gelen midibüse alınan tutuklu sanık Seçil Erzan, adliyeye nakledildi. Kaza sonrası ön camında çatlak oluşan cezaevi aracı ise Silivri Cezaevine geri döndü.
Seçil Erzan midibüse böyle nakil edildi
Öte yandan kazanın ardından cezaevi aracından indirilen Seçil Erzan'ın midibüse alındığı anlar ise kameraya yansıdı.