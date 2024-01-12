Mahkeme başkanı: Neden verdin? diye sorunca Seçil Erzan, “Ben o dönem akıl tutulması yaşıyordum. Çok ciddi korkuyordum” dedi. Daha sonra mahkeme başkanı, “Birinden aldığın parayla başka birinin açığını kapatmaya ne zaman başladın?” diye sordu. Erzan, “2020 yılından sonra buna başladım” deyince mahkeme başkanı bu kez, “Atilla Baltaş’a verdiği 400 bin dolar kimin parasıydı?” diye sordu. Seçil Erzan ise, “O tek bir kişinin parası değildi. Benim de param vardı. Hüseyin ağabeyin de parası vardı. Nazlı’nın getirdiği paralar vardı” dedi.