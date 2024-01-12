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Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısında! İşte ilk ifadeleri: Herkes yer içer hesabı Seçil öder

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı ikinci duruşma başladı. Duruşmaya "müşteki" sıfatıyla katılması beklenen Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın mahkemeye mazeret dilekçesi gönderdikleri belirtildi. Duruşma salonu tıklım tıklım dolarken, sanıkların savunmaları ve mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor.

13:16 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 14:19 - 12/01/2024 Cuma
AA
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı: Duruşma salonu tıklım tıklım.
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı: Duruşma salonu tıklım tıklım.

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında, Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı.


İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük ile tutuksuz sanıklar Nazlı Can ve Asiye Öztürk katıldı.


Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Emre Çolak, Muslera, duruşmaya mazeretleri olduğu gerekçesiyle katılmadı.



Fatih Terim'in kızı ve damadı duruşmada

Yunanistan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Mert Zeydanlı ve Terim Arıcan ise duruşmaya ilk kez müşteki olarak geldi.


Duruşma, söz isteyen tutuklu sanık Seçil Erzan'ın beyanlarıyla devam ediyor.

Kamuoyunun yakından tanıdığı isimler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.


İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.


İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Sanık Erzan hakkında istenen ceza 252 yıla yükseldi

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi. Erzan'ın 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.


İddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.


İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım 2023'te hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.


'Ben onların kız kardeşi gibiydim'

Duruşmada mahkeme başkanı dosyaya iki müştekinin daha eklendiğini söyleyerek Seçil Erzan’a söz verdi. Mahkeme başkanı Erzan’a her şeyi en baştan anlatmasını istedi. 2010 yılında kuzeni Tanın Yılmaz ve eşinin parasını faize yatırarak bu işe başladığını anlatan Erzan,
“Ben onların kız kardeşi gibiydim. İlişkimizde para konuları da konuşuluyordu. 2015 yılında annem ciddi bir beyin kanaması geçirdi. Annem hastalandıktan sonra anneme hassasiyetim artmaya başladı. Yabancı bir yardımcımız vardı. O dönem Merve Tanın bana çok yardımcı oldu. 2016 yılından sonra babam kabuğuna çekildi. Bozcaada’da yaşamaya başladı. Biz de Çorlu’da yaşamaya başladık. Ben babamdan dayak yemedim. Tanın Yılmaz böyle iddialarda bulunmuş. Babamın bana kötü davranması hiçbir zaman olmadı” d
edi.

Hüseyin Eligül ve eşiyle annesinin rahatsızlığı döneminde tanıştığını ve samimi olduğunu anlatan Seçil Erzan,
“Hüseyin abi zamanla bana akrabaların da paralarını getirdi. Bunları ben talep etmedim”
dedi.

'Seçil’i gördüğümüzde gözümüze dolar geliyor’

Sanık Nazlı Can ile samimi olduktan sonra onunda etrafından para getirip faize yatırdığını söyleyen Erzan,
“Artık insanlar, ‘Seçil’i gördüğümüzde gözümüze dolar geliyor’. ‘Para, para’ diyorlardı”
dedi.
“Galatasaraylı futbolcular da dahil tüm müşterilere çok güzel bir performansla yardımcı oldum”
diyen Erzan,
“Benim tek amacım iyi bir banka müdürü olmaktı. İşim konusunda çok hırslıydım. Benim her şeyim işim olarak düşünüyordum”
dedi.

Atilla Baltaş’ın kendisine ilk olarak 250 bin dolar getirdiğini ve değerlendirmesini istediğini anlatan Seçil Erzan,
“Bir yıl sonra 650 bin dolar olarak geri verdim. Daha sonra yeniden kendi parası diyerek 250 bin dolar getirdi. Bunda da 40 gün sonra 400 bin dolar olarak geri istemeye başladı”
dedi.

  • Mahkeme başkanı: Neden verdin? diye sorunca Seçil Erzan, “Ben o dönem akıl tutulması yaşıyordum. Çok ciddi korkuyordum” dedi. Daha sonra mahkeme başkanı, “Birinden aldığın parayla başka birinin açığını kapatmaya ne zaman başladın?” diye sordu. Erzan, “2020 yılından sonra buna başladım” deyince mahkeme başkanı bu kez, “Atilla Baltaş’a verdiği 400 bin dolar kimin parasıydı?” diye sordu. Seçil Erzan ise, “O tek bir kişinin parası değildi. Benim de param vardı. Hüseyin ağabeyin de parası vardı. Nazlı’nın getirdiği paralar vardı” dedi.

'Aldığım parayı 1 saat sonra başkası kapıyordu”

Hayatında olan herkesin yaşam standartlarının yükseldiğini söyleyen Seçil Erzan,
“Arabaları bir üst modele çıkıyordu. Tarlalar alıyorlardı. Gelirlerinin 3,5,10 katı kadar paralar kazanıyorlardı” dedi. Evrim Pınar Güzel’den, “Değerlendireceğim” diyerek para aldığını anlatan Erzan, “İlk başta değerlendirdim. Ancak sonra değerlendirmeye çalıştım. Ancak değerlendiremedim. Zaten aldığım parayı 1 saat sonra başkası kapıyordu”
dedi.

'Herkes yer içer hesabı seçil öder'

Savunmasının bazı yerlerinde sesi titreyen Seçil Erzan,
“MASAK herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse kim benden para aldıysa herkesin hesapları incelensin. Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder”
dedi.

#Seçil Erzan
#dolandırıcılık
#Semih Kaya
#Arda Turan
#Fatih Terim
21 saat önce
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