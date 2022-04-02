Seçim kanunu teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi: Sandığa format tamam

AK Parti ve MHP’nin hazırladığı seçim ve siyasi partiler kanunlarında değişiklik içeren teklifi Meclis’te kabul edildi. Yeni düzenlemeden satırbaşları başlıklar halinde şöyle:

BARAJ 7’YE DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni yasaya göre seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke barajı 7’ye düşürüldü.

D’HONDT SİSTEMİ

Partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy oranı esas alınarak genel D’Hondt uygulamasıyla belirlenecek.

HÜLLEYE SON

Siyasi partilerin seçime girebilmeleri için Meclis’te grup kurma şartı kaldırıldı. Böylelikle ‘hülle’ yoluyla milletvekili transferlerinin de önüne geçilecek.

BAŞKAN KURAYLA

İl seçim kurulu, bir başkan, iki asıl üye ile iki yedek üyeden oluşacak. İl seçim kurulu başkanı kurayla belirlenecek.

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SEÇMEN GÖÇÜNE ÖNLEM

Yerleşim yeri adresine göre oluşturulan bir yıl önceki seçmen kütüğüne göre güncelleme işlemleri yapılacak. Yani değişiklikle, seçimlere kısa bir süre kala seçmen kütüklerinin yer değiştirilmesi mümkün olmayacak. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde gözükmeyenler, en son seçmen olduğu adrese göre seçmen listelerine kaydedilecek.

BAŞBAKANLIK ÇIKARILDI

Yasayla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne paralel olarak Seçim Kanunu’ndaki “Başbakan” ibaresi de kanundan çıkarıldı. Seçimlerin ardından ilk sırada yer alan muhtar adayının seçilme yeterliliğine sahip olduğunu en geç 10 gün içinde belgelendirmesi ve bu sağlanırsa mazbata verilmesi düzenlemesi önergeyle tekliften çıkarıldı. Teklifte, muhtarların seçilme yeterliliğine sahip olduğunu belgeleme zorunluluğu yer alıyordu.

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GÜNDEM Seçim Kanunu TBMM'de kabul edildi: Seçim barajı yüzde 7'ye düşürüldü