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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kanununda yapılacak değişiklikleri değerlendirdi: CHP'li vekiller artık tuzluk olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile ‘artık oy’un kaldırılmasının en çok CHP milletvekillerinin işine yarayacağını söyledi. CHP’nin, 2018 seçimlerinde İYİ Parti’ye grup kurup seçime katılabilmesi için 15 milletvekilini ödünç vermesine atıf yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı, milli irade adına utanç verici tablolarla bir daha karşılaşmayacağız. -

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Osman Özgan Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kanununda yapılacak değişiklikleri değerlendirdi: CHPli vekiller artık tuzluk olmayacak
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın Meclis’e sunduğu Seçim ve Siyasi Partiler Yasaları değişikliğine ilişkin ilk mesajlarını AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda verdi. Muhalefeti sert sözlerle eleştiren, 2023 seçimlerinin önemine işaret eden Erdoğan, özetle şunları söyledi:

GÖZLERİ YAŞLI, BOYUNLARI BÜKÜK

  • “Seçim Kanunu’nda yapılacak düzenlemeler en çok CHP milletvekillerini rahatlatır diye düşünüyorum. Çünkü bu partinin milletvekilleri seçimler öncesi gruplar halinde gözleri yaşlı, boyunları bükük şekilde başka partilere altın tepside ikram ediliyordu. Artık siyasi mühendislik gayretlerinin ürünü bu tür taşınmalara ihtiyaç kalmayacak.”

UTANÇ VERİCİ TABLO OLMAYACAK

“CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı milli irade adına utanç verici tablolarla bir daha karşılaşmayacağız. Yine bu düzenlemeyle ittifaklar içinde yer alan partilerin sahip oldukları oy potansiyelinin çok üzerinde güç ve milletvekili elde edebilmelerini sağlayan sistemi de değiştiriyoruz. Böylece hem milli iradenin tecellisinde adaleti sağlamayı hem de tabela partilerinin siyaseti manüpile etmelerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz.”

EN ÇOK CHP’NİN İŞİNE YARAYACAK

  • “Bu düzenleme de en çok CHP milletvekillerinin işine yarayacaktır. CHP ittifakını geniş tabanlı göstermek için kendi mensuplarının seçilmesi gereken yerlerin bir kısmını diğer partilerinin adaylarına peşkeş çekiyordu. Bu garabetin önüne geçilmekte, CHP’nin kendi listelerine sahip çıkabilmelerine imkan sağlanmaktadır. Sorsanız AK Parti’nin demokrat olmamakla suçlarlar. Ama görüldüğü gibi biz, CHP’li milletvekillerinin yaşadığı sıkıntıları da dikkate aldık. Bunun için CHP’li milletvekillerinin sunulan teklifi alenen yapamasalar bile kalben destekleyeceklerine inanıyorum.”

Çanakkale Köprüsü adeta bir taç

  • Bugün açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü’yle ilgili Erdoğan şunları söyledi: “Cumhuriyet tarihimizin özellikle de AK Parti’mizin şu iktidarı döneminde eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, özellikle dış politikada, tarımda ve enerjide, bütün bu alanlarda 1915 Çanakkale Köprüsü adeta bir taç mesabesindedir. Dünyanın en önemli köprülerinden biri olacak, hatta 1 numarası diyebileceğimiz bir köprüyü inşa ettik.”

Dalgalanmalar geçiş sürecinin bedelleri

Erdoğan, ekonomiyle ilgili şu mesajları verdi: “Döviz kurundaki, faizlerdeki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Biz durmadık, çalışıyoruz. Bütün bu yatırımları da yaparken zaman oluyor, PPP denilen yap-işlet-devretle bu adımları atıyoruz, ama bunu da akılları almıyor. Ne demek o diyor? Öğren de gel. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor. Biz süratle bu yatırımları yaparak ülkemizi ayağa kaldırdık. Bunu sadece otobanlarda, otoyollarda değil, hastanelerde de yaptık.”

Putin
Putin

İstanbul veya Ankara’da görüşün

  • Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için en başından beri sergilediği samimi yaklaşımı sürdürdüğünü ifade etti. Kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde, uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden müspet sonuç alınmasını canıgönülden arzu ettiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i İstanbul veya Ankara’da misafir etme teklifini yineledi. Erdoğan, insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğine de dikkati çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kanununda yapılacak değişiklikleri değerlendirdi: CHP'li vekiller artık tuzluk olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile ‘artık oy’un kaldırılmasının en çok CHP milletvekillerinin işine yarayacağını söyledi. CHP’nin, 2018 seçimlerinde İYİ Parti’ye grup kurup seçime katılabilmesi için 15 milletvekilini ödünç vermesine atıf yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı, milli irade adına utanç verici tablolarla bir daha karşılaşmayacağız. -
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