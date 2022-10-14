Şehit Jandarma Kürşat Sert için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanlığı, Van’ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Kürşat Sert için başsağlığı mesajı paylaştı.

Van Çatak ilçesi kırsalında, teröristlerle çıkan çatışmada Şehit düşen Kahraman Jandarma'mız Kürşat Sert'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve @Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.



Rabbim, Şehidimizin ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 14, 2022

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Van Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Jandarmamız Kürşat Sert’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah” ifadelerini kullandı.



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MSB: 13 Ekim 2022 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

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