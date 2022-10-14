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VAN

Şehit Jandarma Kürşat Sert için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanlığı, Van’ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Kürşat Sert için başsağlığı mesajı paylaştı.

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Haber Merkezi DHA
Şehit Jandarma Kürşat Sert için başsağlığı mesajı
Şehit Jandarma Kürşat Sert

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanlığı, Van’ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Kürşat Sert için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Van Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Jandarmamız Kürşat Sert’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı da başsağlığı mesajı yayınladı;

MSB: 13 Ekim 2022 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.


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