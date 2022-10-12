Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. İbrahim Han, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Şehit ateşi Van'a düştü

Kaymakam Bayram Yıldız, mahalle muhtarı ile askeri yetkililer, Uzman Çavuş İbrahim Han'ın şahadet haberini Van'ın Gevaş ilçesi Hişet Mahallesi'nde yaşayan ailesine verdi.

Şehidin babaevine dev Türk bayrağı asılırken, bir ambulansta evin önünde hazır bekletildi.

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İlçe halkı şahadet haberini alır almaz şehit ailesinin evine akın etti. Yaklaşık 2 yıldır Kuzey Irak'ta görev yapan şehit İbrahim Han'ın bekar olduğu ve 4 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.