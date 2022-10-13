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Pençe-Kilit'te 1 şehit

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı, İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han'ın EYP patlaması sonucu şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekât bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe-Kilitte 1 şehit
İbrahim Han

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı, İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han'ın EYP patlaması sonucu şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekât bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Bakan Hulusi Akar da taziye mesajında, "Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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