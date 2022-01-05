Şehit polis memuru Fethi Sekin ölüm yıl dönümünde İzmir'de anıldı

Teknoloji

Google depremi önceden bildi: Antalya depremi hissedilmeden kullanıcılarını uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21’de Akdeniz’de, Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya’ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Depremden saniyeler önce bazı Android kullanıcıları, Google Android’in deprem erken uyarı sisteminden depreme dair telefonlarına 5.3 büyüklüğünde bir depremin olacağına dair sesli ve görsel bir uyarı mesajı gönderildi. Peki Google bunu nasıl yaptı?