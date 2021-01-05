Fethi Sekin'in şehit edilmesinin üzerinden dört yıl geçti

İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin, şehit edilişinin 4. yılında rahmetle yad ediliyor.

FETHİ SEKİN KİMDİR?

Cesaretiyle teröristlerin hain planını gerçekleştirmesini engelleyen Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde doğdu.

Lise eğitimi sonrası girdiği Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu.

Sekin, 1999'da Bingöl'e tayin oldu. Bingöl'de üç yıl görev yapan Sekin, 2002 yılında İzmir'de görevlendirildi. Fethi Sekin, büyük bir kahramanlık gösterdiği İzmir'de, yaklaşık 9 yıl Motosikletli Şahinler Timi'nde çalıştı.

REKLAM

OYNAT 01:36 İzmir Emniyeti'nden şehit Fethi Sekin paylaşımı: Vatan uğruna can veren cesur, inançlı, asil şehidim! İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin anısına hazırladığı videoyu, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Videoda Şehit Fethi Sekin'in fotoğrafları, şehit töreni, anısına dikilen heykel ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın konuşmasına yer verildi. İzmir Emniyeti'nin sosyal medya hesaplarında paylaştığı videonun açıklamasında, 'Vatan uğruna can veren cesur, inançlı, asil şehidim! Seni kelimelere sığdıramam, seni yerlere göklere sığdıramam, senin yerin milletimin kalbi, bu vatanın bağrıdır. Ruhun şad olsun, mekanın cennet olsun. Unutmadık... Unutmayacağız...' sözlerine yer verildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

TABANCASIYLA UZUN NAMLULU SİLAHLARA DİK DURDU

Sekin, 5 Ocak 2017'de mesleğindeki tecrübesi ve görevi sırasındaki dikkati sayesinde olası bir faciayı engelledi.

İzmir Adliyesinin C kapısına yönelen otomobilden şüphelenen Sekin, aracı durdurdu. Araçtaki silahlı teröristleri fark eden Sekin, tabancasını çekerek korkusuzca müdahale etti. Araçtan inen teröristler, yanlarındaki bombayı patlattı.

GÜNDEM Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

TERÖRİSTLERDEN BİRİNİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Sekin, kovaladığı iki teröristten birini etkisiz hale getirdi, diğerini yakalamak için de mermisi bitene kadar çatıştı. Kahraman polis, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu, görev yaptığı adliye binasının önünde şehit düştü.

Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürterek hain saldırıyı önledi. Evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtardı.

OYNAT 08:44 Tabuta Sığmayanlar: Şehit Fethi Sekin (35.Bölüm) Tabuta Sığmayanlar programında bu hafta; 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesinde teröristleri etkisiz hale getirdikten sonra şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in aziz hatırasını yâd ediyoruz.

'Tabuta Sığmayanlar' yeni bölümüyle her çarşamba 20:00'de yenisafak.com'da.







BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÖNÜLLERDE TAHT KURDU

Polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'ın şehit düştüğü saldırıda 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde etkisiz hale getirildi.

REKLAM

Gönüllerde taht kurduKahramanlığın sembol ismi olan Fethi Sekin, gönüllerde taht kurdu.

İZMİRLİLER TERÖRE KARŞI BİRLİK MESAJI VERDİ

Hain saldırının ardından adliyeye gelen İzmirliler, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi. Adliye önünde saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi'nin ismi Şehit Polis Fethi Sekin olarak değiştirildi.

GÜNDEM Dayısı şehit polis Fethi Sekin'i anlattı: Onun şehadeti bu ülkenin bir bütün olduğunun göstergesidir

BİRÇOK YERE ADI VERİLDİ

Yurt genelinde birçok yere şehit polisin adını verildi, böylece Fethi Sekin ismi ölümsüzleştirildi.

Türkiye çapında birçok spor organizasyonu Fethi Sekin anısına yapılıyor. Bazı anne ve babalar yeni doğan oğullarına, onun gibi cesur olması için "Fethi Sekin" ismini verdi.

Memleketi Elazığ'daki şehir hastanesine ve İzmir'deki bir okula adı verilen Sekin'in ismi sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde yaşatılıyor.

REKLAM

OYNAT 00:59 Trabzonlu vatandaşlar Şehit Fethi Sekin'i böyle andılar Trabzonlu vatandaşlar Şehit Polis Fethi Sekin'e karşı olan minnetlerini dile getirdiler. AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı Fethi Sekin paylaşımı ilgi gördü. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder