Gündem Fethi Sekinin şehit edilmesinin üzerinden dört yıl geçti
İZMİR

Fethi Sekin'in şehit edilmesinin üzerinden dört yıl geçti

PKK'lı teröristlerce İzmir Adliyesine düzenlenen saldırıda canını ortaya koyarak teröristlerin hain planını bozan Fethi Sekin, şehadetinin 4. yılında anılıyor.

Haber Merkezi AA
Şehit Fethi Sekin'in vefatının üzerinden 4 yıl geçti.
Şehit Fethi Sekin'in vefatının üzerinden 4 yıl geçti.

İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin, şehit edilişinin 4. yılında rahmetle yad ediliyor.

FETHİ SEKİN KİMDİR?

Cesaretiyle teröristlerin hain planını gerçekleştirmesini engelleyen Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde doğdu.

Lise eğitimi sonrası girdiği Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu.

Sekin, 1999'da Bingöl'e tayin oldu. Bingöl'de üç yıl görev yapan Sekin, 2002 yılında İzmir'de görevlendirildi. Fethi Sekin, büyük bir kahramanlık gösterdiği İzmir'de, yaklaşık 9 yıl Motosikletli Şahinler Timi'nde çalıştı.

İzmir Emniyeti'nden şehit Fethi Sekin paylaşımı: Vatan uğruna can veren cesur, inançlı, asil şehidim!
OYNAT 01:36
İzmir Emniyeti'nden şehit Fethi Sekin paylaşımı: Vatan uğruna can veren cesur, inançlı, asil şehidim!
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin anısına hazırladığı videoyu, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Videoda Şehit Fethi Sekin'in fotoğrafları, şehit töreni, anısına dikilen heykel ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın konuşmasına yer verildi. İzmir Emniyeti'nin sosyal medya hesaplarında paylaştığı videonun açıklamasında, 'Vatan uğruna can veren cesur, inançlı, asil şehidim! Seni kelimelere sığdıramam, seni yerlere göklere sığdıramam, senin yerin milletimin kalbi, bu vatanın bağrıdır. Ruhun şad olsun, mekanın cennet olsun. Unutmadık... Unutmayacağız...' sözlerine yer verildi.


TABANCASIYLA UZUN NAMLULU SİLAHLARA DİK DURDU

Sekin, 5 Ocak 2017'de mesleğindeki tecrübesi ve görevi sırasındaki dikkati sayesinde olası bir faciayı engelledi.

  • İzmir Adliyesinin C kapısına yönelen otomobilden şüphelenen Sekin, aracı durdurdu. Araçtaki silahlı teröristleri fark eden Sekin, tabancasını çekerek korkusuzca müdahale etti. Araçtan inen teröristler, yanlarındaki bombayı patlattı.

Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM
Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

TERÖRİSTLERDEN BİRİNİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Sekin, kovaladığı iki teröristten birini etkisiz hale getirdi, diğerini yakalamak için de mermisi bitene kadar çatıştı. Kahraman polis, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu, görev yaptığı adliye binasının önünde şehit düştü.

Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürterek hain saldırıyı önledi. Evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtardı.

Tabuta Sığmayanlar: Şehit Fethi Sekin (35.Bölüm)
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Tabuta Sığmayanlar: Şehit Fethi Sekin (35.Bölüm)
Tabuta Sığmayanlar programında bu hafta; 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesinde teröristleri etkisiz hale getirdikten sonra şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in aziz hatırasını yâd ediyoruz.
'Tabuta Sığmayanlar' yeni bölümüyle her çarşamba 20:00'de yenisafak.com'da.

GÖNÜLLERDE TAHT KURDU

Polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'ın şehit düştüğü saldırıda 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde etkisiz hale getirildi.

Gönüllerde taht kurduKahramanlığın sembol ismi olan Fethi Sekin, gönüllerde taht kurdu.

İZMİRLİLER TERÖRE KARŞI BİRLİK MESAJI VERDİ

Hain saldırının ardından adliyeye gelen İzmirliler, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi. Adliye önünde saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi'nin ismi Şehit Polis Fethi Sekin olarak değiştirildi.

Dayısı şehit polis Fethi Sekin'i anlattı: Onun şehadeti bu ülkenin bir bütün olduğunun göstergesidir
GÜNDEM
Dayısı şehit polis Fethi Sekin'i anlattı: Onun şehadeti bu ülkenin bir bütün olduğunun göstergesidir

BİRÇOK YERE ADI VERİLDİ

Yurt genelinde birçok yere şehit polisin adını verildi, böylece Fethi Sekin ismi ölümsüzleştirildi.

Türkiye çapında birçok spor organizasyonu Fethi Sekin anısına yapılıyor. Bazı anne ve babalar yeni doğan oğullarına, onun gibi cesur olması için "Fethi Sekin" ismini verdi.

Memleketi Elazığ'daki şehir hastanesine ve İzmir'deki bir okula adı verilen Sekin'in ismi sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde yaşatılıyor.

Trabzonlu vatandaşlar Şehit Fethi Sekin'i böyle andılar
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Trabzonlu vatandaşlar Şehit Fethi Sekin'i böyle andılar
Trabzonlu vatandaşlar Şehit Polis Fethi Sekin'e karşı olan minnetlerini dile getirdiler. AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı Fethi Sekin paylaşımı ilgi gördü.

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"Şehit olmasaydı kardeşine kız isteyecekti"
İzmir'in kahraman şehidi Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, küçük oğlu için kız istemeye gitmeyi planladıklarını ancak oğlu Fethi Sekin'in şehit olduğunu söyledi.İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında, Kaleşnikoflu iki teröristin ölü ele geçirilmesi sırasında tabancasıyla girdiği çatışmada kahramanca şehit olarak yüzlerce canı da kurtaran 3 çocuk babası 44 yaşındaki Fethi Sekin'i, babası Mehmet Zeki Sekin anlattı. Oğlunun şehit olduğu sırada İzmir'de ameliyatta bulunan baba Sekin, hastaneden taburcu olur olmaz, Elazığ'a gelerek Baskil ilçesi Doğancık köyündeki şehit oğlu ve eşinin mezarını ziyaret edip, dua etti.

'Benim adım Fethi Sekin'
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'Benim adım Fethi Sekin'
TRT, kahraman şehit polis Fethi Sekin anısına, 'Benim adım Fethi Sekin' sloganıyla ünlü isimlerin yer aldığı duygusal bir klip hazırladı.


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