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İZMİR

Şehit Fethi Sekin'in eşi: Tüm ihtiyaçlarımız devletimiz tarafından eksiksiz karşılanıyor

Şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, "Fethi Sekin'in çocuklarını Müjdat Gezen ve Metin Akpınar okutuyor" paylaşımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Hiçbir ihtiyaçlarının olmadığını belirten Sekin, "Bütün şehit aileleri gibi bizim de tüm ihtiyaçlarımız devletimiz tarafından eksiksiz karşılanmaktadır. Çocuklarımın eğitim masrafları, devletimiz ve öğrenim gördükleri eğitim kurumları tarafından karşılanmaktadır. Rabbim, milletimize ve devletimize zeval vermesin" dedi.

Haber Merkezi AA
Şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin
Şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin

Sosyal medyada ve bazı basın organlarında çıkan "Şehit Polis Fethi Sekin'in çocuklarını Müjdat Gezen ve Metin Akpınar okutuyor" paylaşımları ve haberleri ile ilgili şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, açıklama yaptı. Hiçbir ihtiyaçlarının olmadığını ve tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını belirten Sekin, şunları söyledi:

"Gerçek dışı haberler ailemizi üzmektedir"

"Bütün şehit aileleri gibi bizim de tüm ihtiyaçlarımız devletimiz tarafından eksiksiz karşılanmaktadır. Allah'a çok şükür hiçbir ihtiyacımız yoktur. Çocuklarımın eğitim masrafları, devletimiz ve öğrenim gördükleri eğitim kurumları tarafından karşılanmaktadır. Rabbim, milletimize ve devletimize zeval vermesin. Bu tür gerçek dışı paylaşımlar ve haberler ailemizi üzmektedir. Tüm milletimizin bunu bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Kayınbiraderi ile görüşüp cüzi bir miktar yatırdı

Eşinin şehit olduğu 2017'de oyuncu Müjdat Gezen'in, kayınbiraderi ile görüşüp banka hesaplarına cüzi bir miktar para yatırdığını aktaran Sekin, Akpınar'ın ise herhangi bir para yatırmadığını ifade etti.

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Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısında teröristlerle kahramanca çatışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, adliyenin yanındaki kafe çalışanları, şehit polisin kulübesinde gizlice bekleyerek Sekin'i korkutmaya çalışıyor, Sekin ise o anlara gülerek karşılık veriyor.

Tabuta Sığmayanlar: Şehit Fethi Sekin (35.Bölüm)
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Tabuta Sığmayanlar: Şehit Fethi Sekin (35.Bölüm)
Tabuta Sığmayanlar programında bu hafta; 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesinde teröristleri etkisiz hale getirdikten sonra şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in aziz hatırasını yâd ediyoruz.
'Tabuta Sığmayanlar' yeni bölümüyle her çarşamba 20:00'de yenisafak.com'da.
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