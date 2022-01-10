Gündem Şehitler Eren Bülbül ve Ferhat Gedikin anneleri Trabzonda buluştu
İSTANBUL

Şehitler Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in anneleri Trabzon'da buluştu

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, şehit annelerini bir araya getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Şehitler Eren Bülbül ve Ferhat Gedikin anneleri Trabzonda buluştu
Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik diğer ziyaretçilerle birlikte Eren Bülbül'ün mezarı başında.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, saldırıda şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü hain pusunun gerçekleştiği yerde, Maçka'daki evinde ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatice Gedik, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü kader arkadaşı olarak gördüğünü ifade ederek, "İkimiz de birer aslan yetiştirdik, aslan evladı verdik toprağa. Gururluyuz ama çok acı. İkimizin de bağrı, ciğeri yanıyor." dedi.

Askerlik sınavını kazandıktan sonra oğlunun kendisini hastanede ziyarete geldiğini ve ilk asker selamını verdiğini anlatan Gedik, "Hastanedeyim ameliyat olmuşum. 'Anne askeri okulu kazandım, gözün aydın. Karşında asker oğlun var artık senin' dedi. Orada bir gururlandım bir ağladım." şeklinde konuştu.

" Acımız bir, içimizdeki burukluk bir"

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ise "Böyle evlatların anneleri olduğumuz için gururluyuz, mutluyuz. Değişen hiçbir taraf yok. Onun evladı benim evladım, benim evladım onun evladı. Acımız bir, içimizdeki burukluk bir." değerlendirmesinde bulundu.

Şehit anneleri ayrıca, hain pusunun gerçekleştiği yere sadece yüz metre uzaklıkta olan Eren Bülbül'ün kabrini de ziyaret ederek, burada Yasin-i Şerif okudu.

Şehit Eren Bülbül’ün doğum gününde vizyona giren “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” gişe rekoru kırdı
HAYAT
Şehit Eren Bülbül’ün doğum gününde vizyona giren “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” gişe rekoru kırdı

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" 1 Ocak'ta vizyona giriyor
HAYAT
"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" 1 Ocak'ta vizyona giriyor
Dört yılda tasarlandı

Dört yılda tasarlandı

Türkiye'nin ilk cep uydusu uzay yoluna gün sayıyor.
Aşı olmayana ruhsat yok

Aşı olmayana ruhsat yok

​Kocaeli'de koronayla mücadele için yeni uygulama.
Fezleke hazır

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

​Kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle 250 bin TL istedi.

67 yıldır kırmızı giyiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan dikta hevesleri depreşenlere şu ikazı yapmak istiyorum...

​Şentop'tan HDP'li vekil Semra Güzel'in terör kampındaki fotoğrafına ilişkin açıklama.

​Şehrin altını üstüne getirdiler.

​Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi.

​Google'da aratınca ilk sırada çıkıyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.