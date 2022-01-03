Şehit Eren Bülbül’ün doğum gününde vizyona giren “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” gişe rekoru kırdı

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmini izleyen öğretmen gözyaşlarını tutamadı

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi, Eren Bülbül'ün memleketinde ilgiyle izlendi.



Çocuklarıyla filmi izleyen Vakfıkebir Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Ömer Haliloğlu, filmde çok duygulandığını anlattı. 'Erenlerimiz olduğu müddetçe bu ülkemiz bölünmeyecek, parçalanmayacak' diyen Haliloğlu, 'Çok duygu yüklüyüm. Biz de öğrenci yetiştiriyoruz. 15 Temmuz'da da gördük. Biz öğretmenler bu anlayışta insanlar yetiştirdiğimiz sürece inşallah gözümüz arkada kalmayacak. Erenler yetiştiriyoruz. Akademik olarak zayıf olan öğrencilerimiz var ama söz konusu vatan olunca gözünü kırpmadan canını feda ediyor.' ifadelerini kullandı.