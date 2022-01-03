Hayat Şehit Eren Bülbülün doğum gününde vizyona giren Kesişme; İyi ki Varsın Eren gişe rekoru kırdı
SİNEMA

Şehit Eren Bülbül’ün doğum gününde vizyona giren “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” gişe rekoru kırdı

Trabzon Maçka’da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, vizyona girdiği ilk günde rekor kırdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Eren Bülbül’ün doğum gününde vizyona giren “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” gişe rekoru kırdı
Film, pandemi döneminde en büyük gişeyi yapan Türk filmi oldu.

Eren Bülbül’ün doğum gününde 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren TRT ortak yapımı “Kesişme, İyi ki Varsın Eren”, bir buçuk gün içerisinde 190 bin 387 kişiye ulaşarak pandemi döneminde en büyük gişeyi yapan Türk filmi oldu.

  • Pandemi döneminde Türkiye’de vizyona giren birçok yabancı filmi de geride bırakan “Kesişme, İyi ki Varsın Eren”i vizyondaki ilk gününde izlemek isteyenler, sinemaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Filmi izleyenler sosyal medyada beğenilerini dile getiren mesajlar paylaştı. Film, sadece yurt içinde değil yurt dışında da büyük ilgi gördü. Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç ve Danimarka'da vizyona giren film, 5 Ocak’ta Belçika’da, 6 Ocak’ta ise Azerbaycan’da sinemaseverlerle buluşacak.

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Eren Bülbül’ün doğum gününde vizyona girdi
HAYAT
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Eren Bülbül’ün doğum gününde vizyona girdi

Üç senelik bir çalışmanın ürünü

Araştırma, ön yapım, senaryo yazım ve yapım hazırlıkları, çekim süreci dahil toplamda üç seneye varan bir çalışmanın ve 14 haftalık çekim sürecinin ürünü olan TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin çekimleri Hatay’dan başlayarak Adana, Niğde, Nevşehir, Gümüşhane, Sivas, Ankara, Trabzon, İstanbul, olmak üzere 9 şehirde gerçekleştirildi. Trabzon’daki çekimler, Eren Bülbül’ün yaşadığı Maçka ve Köprüyanı Mahallesi ile çevre bölgelerde gerçekleştirildi. Eren Bülbül’ün ailesiyle yaşadığı ev, fındık bahçeleri, odun topladığı, hayvanları otlattığı yaylalar, Maçka’daki çarşılar filmde gerçek mekân olarak kullanıldı.

İyi ki vardın Eren ve Ferhat
HAYAT
İyi ki vardın Eren ve Ferhat

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmini izleyen öğretmen gözyaşlarını tutamadı
OYNAT 00:53
Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmini izleyen öğretmen gözyaşlarını tutamadı
Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi, Eren Bülbül'ün memleketinde ilgiyle izlendi.

Çocuklarıyla filmi izleyen Vakfıkebir Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Ömer Haliloğlu, filmde çok duygulandığını anlattı. 'Erenlerimiz olduğu müddetçe bu ülkemiz bölünmeyecek, parçalanmayacak' diyen Haliloğlu, 'Çok duygu yüklüyüm. Biz de öğrenci yetiştiriyoruz. 15 Temmuz'da da gördük. Biz öğretmenler bu anlayışta insanlar yetiştirdiğimiz sürece inşallah gözümüz arkada kalmayacak. Erenler yetiştiriyoruz. Akademik olarak zayıf olan öğrencilerimiz var ama söz konusu vatan olunca gözünü kırpmadan canını feda ediyor.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin galasına katıldı
FOTOĞRAF 6
Title
Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarının konu edinildiği TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin galası bu akşam yapıldı.
Title
Filmin galasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan filmi, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi.
Title
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyonda seyircisi ile buluşacak.
Title
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin galasına katıldı. Erdoğan, filmi Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi. Film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek.
Meteorolojiden sekiz ile sel uyarısı

Meteorolojiden sekiz ile sel uyarısı

Artan sıcaklıklarla birlikte karlar hızla eriyecek.
Devre arasının en dikkat çeken transferi

Devre arasının
en dikkat çeken transferi

​Edin Visca'nın hangi takıma imza atacağı belli oldu.
​Adanada akılalmaz olay: Kefenleyip gömmeye götürdükleri bebek yolda ağlamaya başladı

Analistler yatırımcılar için yanıtladı: Düşüş sürecek mi?

​2021'de fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu.

​Omicron'dan sonra yeni tehlike: İlk vaka duyuruldu.

Memurluktan istifa etti şimdi günlük kazancı maaşının iki katı.
Cezası 11 bin lira

Cezası 11 bin lira

​Tehlikeli köpek ırklarına sahip olanlar için son tarih açıklandı.
29 milyar 342 milyon dolar

29 milyar 342 milyon dolar

2021'de en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.
TürkiyeAçık Kaynak Platformu ve TürkTelekom’dan gençlere siber güvenlik ödülü
Ekonomi

Türkiye Açık Kaynak Platformu ve Türk Telekom’dan gençlere siber güvenlik ödülü

Türkiye Açık Kaynak Platformu çatısı altında Türk Telekom ile birlikte organize edilen genç yeteneklerin siber güvenlik alanındaki yenilikçi fikirleriyle yarıştığı ‘Siber Güvenlik Fikir Maratonu’ tamamlandı. “Yeni Nesil Kimlik Doğrulama Yöntemleri ve Çözümleri” temasıyla düzenlenen fikir maratonunda; Unicorn takımı birinci, Eternal takımı ikinci ve Blocco360 takımı üçüncü olarak, toplamda 100 bin TL değerinde ödülün sahibi oldu.
Afrika Uluslar Kupası'na Süper Lig'den 21 futbolcu gidiyor
Spor

Afrika Uluslar Kupası'na Süper Lig'den 21 futbolcu gidiyor

Futbol kariyerlerini Türkiye'de sürdüren 21 oyuncu, takımlarının erken ya da geç elenme durumuna göre 7 Ocak'ta başlayacak Süper Lig'in ikinci yarısında en az 3, en fazla 5 maç kaçıracak. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den hiçbir futbolcunun boy göstermeyeceği turnuvada, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ikişer futbolcu yer alacak. Galatasaray'dan Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli, Trabzonspor'dan ise Jean Kouassi ve Djaniny turnuvada ülkeleri için mücadele edecek
Visca transferinde flaş gelişme: Ailesini ikna ederse imzayı atacak
Spor

Visca transferinde flaş gelişme: Ailesini ikna ederse imzayı atacak

Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'nın Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Transferin önündeki tek engelin ise oyuncunun ailesi olduğu öğrenildi. Eşini İstanbul dışında yaşamaya ikna etmeye çalışan Visca'nın bu konuda yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.