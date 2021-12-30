"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" 1 Ocak'ta vizyona giriyor

2022’nin ilk filmi “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Trabzon Maçka’da teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan film, Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak’ta ülke genelinde 350 sinemada oynayacak. Yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka’da aynı anda vizyona girecek.

Trabzon’da nteröristlerce şehit edilen Eren Bülbül’le Astsubay Kıdemli Başçavuş nFerhat Gedik’in yollarının kesiştiği film, yurt dışında da izlenebilecek.

Filmin Trabzon’daki çekimleri, Eren Bülbül’ün yaşadığı Maçka ve Köprüyanı Mahallesi ile çevre bölgelerde gerçekleştirildi. Eren Bülbül’ün ailesiyle yaşadığı ev, fındık bahçeleri, odun topladığı, hayvanları otlattığı yaylalar, Maçka’daki okulu ve çarşılar çekim yapılan mekanlar arasında yer aldı.

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KESİŞEN YOLLAR

Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulunan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, ‘Kesişme’ kelimesini, şehitlerin hayatının buluşması ve şehadetlerine varan süreci özetleyen bir kelime olduğu için tercih ettiklerini söyledi. Filmin içinde başka kesişmelerin de olacağının mesajını veren Uslu, “Filmi izleyince daha net anlaşılacak. Filmimizin açılışında Eren ve Ferhat’ın hikayeleri ayrı yollardan ilerlerken yıllar sonra onlarla buluşacak bir davetsiz misafir de yola çıkıyor. Yolları bir noktada buluşan, yani kesişen bu üçlü oluyor. Çok da gizlemediğimiz bu üçüncüyü, seyircilerimiz izleyince anlayacaktır” dedi.

Mustafa Uslu

Yapımcılığını üstlendiği filmlerde, bir sonraki film için mesaj vermeyi seven Uslu, Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminde de benzer bir sürprizin izleyicileri beklediğini aktardı. “Bir selamlayla o kahramana ‘unutulmadın’ demeyi seviyorum. Bu toprakların o kadar çok isimsiz, Anadolu’yu Anadolu yapan, ülkemizin bekası için hiç çekinmeden ileri atılan kahramanı var ki... Eren ile birlikte bir değil iki selamımız olacak… Bir küçük sürprizimiz daha var, benzerini Naim: Cep Herkül’ü filmimizde gerçekleştirmiştik. Bakalım seyircimiz yakalayabilecek mi?”

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YAŞASAYDI YARBAY OLACAKTI

Filmin üç senelik çekim sürecinde hikâyeyi içselleştirdiğini ve geniş araştırmalar yaptığını söyleyen Mustafa Uslu, “İki mukaddes şehidimiz var ve biri henüz 15 yaşında genç bir fidan. Sonrasında Naim filmimizin ilk fragmanının yayın zamanıydı, 2019 senesi… Bir selam vermeliydim bu genç fidana... Naim Süleymanoğlu’nu getiren uçak Türkiye’ye giriş yaptığında Naim’e memlekete, vatan topraklarına hoş geldin, diyen filo komutanı ‘Ben Yarbay Eren Bülbül’ dedi. Şehidimiz yaşasaydı, yarbay olacaktı” diyerek filmi çekmeye karar verdiği süreci özetliyor.

Eren’in annesi Ayşe Bülbül ve Ferhat Gedik’in eşi Cemile Gedik’in filmin ilk gününden son gününe kadar yanlarında olup kendilerini desteklediğini söyleyen Uslu, ‘büyük bir aile olduk’ diyerek sözlerini şu ifadelerle tamamlıyor. “Ayşe teyze beni oğlu, Cemile Gedik kardeşi olarak görerek tüm yaşamlarını olduğu gibi anlattı. Hatta Cemile Gedik, Ferhat Gedik’i canlandıran İsmail Hacıoğlu ve kendisini canlandıran Alayça Öztürk’ü birçok kez misafir etti, uzun görüşmeler yaptı. Büyük bir aile olduk açıkçası. Eren filmiyle, bu hikâyenin bir diğer kahramanı Ferhat Gedik’e de iyi ki varsın diyoruz. 41. doğum gününde Eren’e bedenini siper ederken 41 kurşun yedi Ferhat Gedik komutanımız.”

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