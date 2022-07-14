Sel anında yine tatilde olan İmamoğlu: Afet yaşanmadı su baskınıydı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları yaşanmıştı. Özellikle Esenyurt'ta birçok ev ve iş yerinin kullanılamaz hale geldiği su baskınlarından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'de bayram tatilinde olduğu ortaya çıktı. Büyük eleştirilerin hedefi olan İmamoğlu, konuya ilişkin Twitter'dan çalışmalarını takip ettiğini açıkladı. İstanbul'a dönen İmamoğlu, kameraların karşısına geçerek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun tatildeki görüntüleri

'MİLİM MİLİM ALGI SÜRECİ'

İmamoğlu, yaşananlara afet denemeyeceğini, bunun bir algı olduğunu söyledi. İmamoğlu şu şekilde konuştu: "Önce işin adını koyalım. Yaratılan algıları değil gerçeği konuşalım. O gün İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı. Birkaç ilçede yaşanan su baskınları oldu. Esenyurt'ta bir sokakta evet sorun yaşandı. Milim milim işlenen bir algı süreci. Bu deşenere bir yönetim şekli ve iş yapma halidir. Her sorunda sahada o işin başındaki kişi olmazsa yapılan hiçbir şeyin anlamı yok. Öyle bir durum söz konusu. Sorunun çözümü için çalışan binlerce insanın emeğinin hiçbir değeri yok sanki.

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OYNAT 00:44 Sel yaşanırken yine tatilde olan İmamoğlu: Afet yaşanmadı su baskınıydı İstanbul'daki her afet anında tatilde ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı'nda yaşanan sel felaketinde de Fethiye'deydi. Kameraların karşısına geçen İmamoğlu, 45 dakika boyunca, alakasız her konuya değinerek şu açıklamayı yaptı: “Yaratılan algıları değil yalın gerçeği konuşalım. İstanbul genelinde adına afet denilecek olay yaşanmadı. Birkaç ilçede su baskınları oldu. Gelişmeleri ekiplerimizden bilgi alarak anbean takip ettim.” BiP'te paylaş

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O gece İBB'nin 3 bin 200 çalışanı sahadaydı. Sabahın ilk ışıklarına kadar bu süreci yönettik. Şov yapmaya değil sorun çözmeye odaklandık. İBB'de kahraman 1 kişi değildir, hiçbir zaman olmayacak.

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'KEŞKE ELİMDE SİHİRLİ DEĞNEK OLSA'

Keşke Ekrem İmamoğlu'nun elinde sihirli bir değmek olsa. Süpermen gibi olay yerine gelse ve o sorunu anında orada çözse... Ama bu sadece filmlErde olur. Bir de basına fotoğraf vermek için çizme giyerek şov yapan bazı siyasilerin iş yapma biçiminde olur başka yerde göremezsiniz. Objektifin önüne geçip poz vererek kimse emeğin önünü kapatamaz.

'BEN ÇİZMEMİ ALT YAPI ÇALIŞMALARINDA GİYERİM'

Ben çizmemi afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil, öncesinde alt yapı çalışması sırasında giyerim. Ben çizmeyi sorun olduktan sonra çizmeyi medyaya fotoğraf vermek için değil sorun olmasın diye 35 yıldır çözülmemiş altyapı sorunlarını çözmek için sahada giyiyorum. Ben afete neden olacak siyaset uygulayıp sonra da afet sahasında fotoğraf çektirsem hem kendimden utanırım hem de milletimize karşı da yüzüm kızarır.

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