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POLİTİKA

Sel anında yine tatilde olan İmamoğlu: Afet yaşanmadı su baskınıydı

İstanbul’da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışta birçok ilçede sel felaketi yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatilde olduğu ortaya çıkmış, tepkiler çığ gibi büyümüştü. Gelen eleştiriler üzerine basın açıklaması yapan İmamoğlu'nun savunması 'pes' dedirtti. Megakentte yaşananın afet değil su baskını olduğunu belirten İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben çizmemi afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil, öncesinde alt yapı çalışması sırasında giyerim" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sel anında yine tatilde olan İmamoğlu: Afet yaşanmadı su baskınıydı
İBB Başkanı İmamoğlu basın açıklaması yaparak sel felaketi sırasında neden tatilde olduğunu savundu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları yaşanmıştı. Özellikle Esenyurt'ta birçok ev ve iş yerinin kullanılamaz hale geldiği su baskınlarından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'de bayram tatilinde olduğu ortaya çıktı. Büyük eleştirilerin hedefi olan İmamoğlu, konuya ilişkin Twitter'dan çalışmalarını takip ettiğini açıkladı. İstanbul'a dönen İmamoğlu, kameraların karşısına geçerek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun tatildeki görüntüleri
Ekrem İmamoğlu'nun tatildeki görüntüleri

'MİLİM MİLİM ALGI SÜRECİ'

İmamoğlu, yaşananlara afet denemeyeceğini, bunun bir algı olduğunu söyledi. İmamoğlu şu şekilde konuştu: "Önce işin adını koyalım. Yaratılan algıları değil gerçeği konuşalım. O gün İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı. Birkaç ilçede yaşanan su baskınları oldu. Esenyurt'ta bir sokakta evet sorun yaşandı. Milim milim işlenen bir algı süreci. Bu deşenere bir yönetim şekli ve iş yapma halidir. Her sorunda sahada o işin başındaki kişi olmazsa yapılan hiçbir şeyin anlamı yok. Öyle bir durum söz konusu. Sorunun çözümü için çalışan binlerce insanın emeğinin hiçbir değeri yok sanki.

Sel yaşanırken yine tatilde olan İmamoğlu: Afet yaşanmadı su baskınıydı
OYNAT 00:44
Sel yaşanırken yine tatilde olan İmamoğlu: Afet yaşanmadı su baskınıydı
İstanbul'daki her afet anında tatilde ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı'nda yaşanan sel felaketinde de Fethiye'deydi. Kameraların karşısına geçen İmamoğlu, 45 dakika boyunca, alakasız her konuya değinerek şu açıklamayı yaptı: “Yaratılan algıları değil yalın gerçeği konuşalım. İstanbul genelinde adına afet denilecek olay yaşanmadı. Birkaç ilçede su baskınları oldu. Gelişmeleri ekiplerimizden bilgi alarak anbean takip ettim.”


  • O gece İBB'nin 3 bin 200 çalışanı sahadaydı. Sabahın ilk ışıklarına kadar bu süreci yönettik. Şov yapmaya değil sorun çözmeye odaklandık. İBB'de kahraman 1 kişi değildir, hiçbir zaman olmayacak.

Megakent sele teslim İBB Başkanı yine tatilde: İstanbullu soruyor 'Neredesin İmamoğlu?'
GÜNDEM
Megakent sele teslim İBB Başkanı yine tatilde: İstanbullu soruyor 'Neredesin İmamoğlu?'

'KEŞKE ELİMDE SİHİRLİ DEĞNEK OLSA'

Keşke Ekrem İmamoğlu'nun elinde sihirli bir değmek olsa. Süpermen gibi olay yerine gelse ve o sorunu anında orada çözse... Ama bu sadece filmlErde olur. Bir de basına fotoğraf vermek için çizme giyerek şov yapan bazı siyasilerin iş yapma biçiminde olur başka yerde göremezsiniz. Objektifin önüne geçip poz vererek kimse emeğin önünü kapatamaz.

'BEN ÇİZMEMİ ALT YAPI ÇALIŞMALARINDA GİYERİM'

Ben çizmemi afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil, öncesinde alt yapı çalışması sırasında giyerim. Ben çizmeyi sorun olduktan sonra çizmeyi medyaya fotoğraf vermek için değil sorun olmasın diye 35 yıldır çözülmemiş altyapı sorunlarını çözmek için sahada giyiyorum. Ben afete neden olacak siyaset uygulayıp sonra da afet sahasında fotoğraf çektirsem hem kendimden utanırım hem de milletimize karşı da yüzüm kızarır.

  • Ben ailemle il dışında olduğum için su baskını yaşanmadı. İçinde ciddi ihmaller var. Esenyurt'ta dere yatağını ben kaydırmadım. Dere yatağını ben daraltmadım. Esenyurt'u vahşi yapılaşmaya ben açmadım. "
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