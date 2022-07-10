Megakent sele teslim İBB Başkanı yine tatilde: İstanbullu soruyor 'Neredesin İmamoğlu?'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, günler öncesinden açıklamalarda bulunarak ve İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklamış sel ve taşkınlara karşı uyarı üstüne uyarılar yapmıştı.
Akşam saatlerinde aralıklı olarak başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak başta Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkisini gösterdi.
Sağanak nedeniyle sokak ve caddeler göle döndü. Gece saatlerinde ekili olan kuvvetli yağış sonrası çok sayıda ev ve işyerini su bastı.
BAKAN SOYLU ESENYURT'TA İNCELEME YAPTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soluğu hemen sağanak nedeniyle taşkın meydana gelen Esenyurt’ta aldı. İncelemelerde bulunan Bakan Soylu, yağışlar nedeniyle ilk etapta elden teslim edilmek üzere evleri su altında kalan vatandaşlar için 5 bin TL, dükkânları hasara görenlere ise 10 bin TL verileceğini açıkladı.
VALİ YERLİKAYA PROGRAMINI YARIDA KESİP GELDİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Konya’daki Bayram programını yarıda kesti. Yağışlar nedeniyle oluşan taşkında zarar gören Esenyurt’ta inceleme buldu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Yerlikaya, “Devletimiz bütün kurumlarıyla hemşehrilerimizin maddi ve manevi olarak yanında” dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de sağanak yağış sonrası selden etkilenen bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Kabaktepe, "Selden etkilenen bölgedeki çalışmalara katkı sunmak üzere vatandaşlarımızın yanındayız... Sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.
İBB BAŞKANINDAN HABER YOK
İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında yaşanan olumsuzluklar sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Ali Yerlikaya ile vali yardımcıları sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise bir kez daha sahaya çıkması dikkat çekti.
YİNE TATİLE ÇIKTI
İstanbul'da yaşanan afete yönelik ne kurumsal ne de sosyal medyadan herhangi bir açıklama yapmayan İBB Başkanı en son Bayramın 1'inci günü Kağıthane'deki programa ilişkin paylaşım yaptığı görüldü.
Ekrem İmamoğlu'nun Muğla Fethiye'de olduğu öğrenildi.
'EKREM İMAMOĞLU NEREDE' GÜNDEM OLDU
İstanbullu sel felaketiyle boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatil yapıyor olması megakentlileri adeta isyan ettirdi.
Sosyal medya kullanıcıları 'Ekrem İmamoğlu nerede' diyerek tepkilerini dile getirdi.
TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA
Twitter'da gündemin ilk sıralarına oturan bu soru sonrası, gün sonuna doğru Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
'AİLEMLE İL DIŞINDAYDIM'
İmamoğlu, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım" diyerek İstanbul dışında olduğunu ifade etti.
AFETLE MÜCADELEDE SİCİLİ KABARIK
İmamoğlu'nun daha önce de İstanbul'un karşılaştığı afetlerde tatilde olması akıllara geldi. İstanbul'un afetler karşısında bulamadığı İBB Başkanının olaylar üzerine çıktığı tatiller ise şu şekilde:.
*17 Ağustos 2019: İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçe sel sularının altında kalmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı tepkiler üzere tatiline 3 saatlik ara verip İstanbul'a gelmiş yaptığı incelemenin ardından ilk uçakla Bodrum tatiline geri dönmüştü.
KAYAK YAPMAYA GİTTİ
*24 Ocak 2020: Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Bölgeye 30 dakika içerisinde tüm yardımlar gönderilmeye başlandı. Çok kısa sürede depremin izleri giderilmeye başlanırken tüm büyükşehir ve ilçe belediyeleri Elazığ'a yardım gönderdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise deprem bölgesine ziyaret etmek için gitti. 20 dakika durduğu Elazığ'da soluğu Erzurum'un kış tatil bölgesi olan Palandöken'de aldı. Ailesiyle kayak yapan İBB Başkanına 'deprem ziyareti yerine kayak tatiline gitmesine' tepkiler yağdı.
HER AFETTE İMAMOĞLU TATİLDE
*24 Ocak 2022: İstanbul'da haftalar öncesine uyarısı yapılan kar yağışı etkisini gösterdi. İBB yönetimi karla mücadele kapsamında çalışma yapmayınca yollar kapandı. Vatandaşlar 26 saat boyunca kar altında mahsur kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbullunun yardım beklediği saatlerde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Balıkçı Kahraman adlı mekanda kalkan balığı yediği ortaya çıktı.