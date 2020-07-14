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Gündem Sel ve heyelanın vurduğu Artvinde büyük hasar 100e yakın araç çıkarılıyor
ARTVİN

Artvin haberleri: Sel ve heyelanın vurduğu Artvin’de, hasar tespit çalışması

Sel ve heyelanın vurduğu Artvin’de büyük hasar: 100'e yakın araç çıkarılıyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum yolunda yol açma, Yusufeli Barajı şantiyesinde de iş makineleriyle heyelan sonucu yıkıntı altında kalan araçların çıkarılması çalışmaları sürdürülüyor. Hasar gören 100'e yakın aracın da bulunduğu yerden çıkarılması için ekipler çalışıyor.

Haber Merkezi DHA
Hasar gören 100'e yakın aracın da bulunduğu yerden çıkarılması için ekipler çalışıyor.
Hasar gören 100'e yakın aracın da bulunduğu yerden çıkarılması için ekipler çalışıyor.

Yusufeli'nde önceki gün etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Dağlardan kopan tonlarca çamur ve kayalar, Erzurum- Artvin devlet kara yolunun 58'inci kilometresindeki 'Su Kavuşumu-1 Tüneli'ni balçıkla doldurdu.

Sel ve heyelan dört can aldı: Artvin'i sel ve heyelan vurdu
GÜNDEM
Sel ve heyelan dört can aldı: Artvin'i sel ve heyelan vurdu

Tünelin çamurla kaplanması nedeniyle Erzurum- Artvin yolu, ulaşıma kapandı. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, bölgedeki baraj inşaatında çalışılan iş makineleriyle tünelde biriken tonlarca çamuru temizlik için çalışma başlattı.

Hasar gören 100'e yakın aracın da bulunduğu yerden çıkarılması için ekipler çalışıyor.

Kara yolun açılması için uğraşıyorlar

Ekipler, iş makineleriyle başlatılan yol açma çalışmalarını bugün de sürdürüyor. Tünelden iş makineleriyle çıkarılan balçık ve çamur, baraj inşaatına dökülüyor. Kara yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede tedbir alan jandarma ekibi, Artvin tarafına geçişlere izin vermiyor. Kapalı kara yolunun gün içinde ulaşıma açılması hedefleniyor.

Artvin'de selde kaybolan 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilden bir kişinin cenazesi çıkarıldı
GÜNDEM
Artvin'de selde kaybolan 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilden bir kişinin cenazesi çıkarıldı

Hasar gören 100'e yakın aracın da bulunduğu yerden çıkarılması için ekipler çalışıyor.

100'e yakın aracın da bulunduğu yerden çıkarılması için ekipler çalışıyor

Öte yandan su baskını nedeniyle baraj şantiyesinde balçık ve taş yığınlarına gömülerek, hasar gören 100'e yakın aracın da bulunduğu yerden çıkarılması için ekip ve baraj inşaatındaki şantiye çalışanlarının çalışmaları sürüyor.

Hasar gören 100'e yakın aracın da bulunduğu yerden çıkarılması için ekipler çalışıyor.

Yusufeli ilçesindeki sel ve heyelan nedeniyle 4 kişi, hayatını kaybetmiş, Artvin- Erzurum kara yolu ulaşıma kapanmış, baraj inşaatı şantiyesinde de hasar meydana gelmişti.

Sel ve heyelanın vurduğu Artvin’de büyük hasar: 100'e yakın araç çıkarılıyor
FOTOĞRAF 21
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Yusufeli'nde önceki gün etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi.
Title
Dağlardan kopan tonlarca çamur ve kayalar, Erzurum- Artvin devlet kara yolunun 58'inci kilometresindeki 'Su Kavuşumu-1 Tüneli'ni balçıkla doldurdu.
Title
Tünelin çamurla kaplanması nedeniyle Erzurum- Artvin yolu, ulaşıma kapandı.
Title
Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, bölgedeki baraj inşaatında çalışılan iş makineleriyle tünelde biriken tonlarca çamuru temizlik için çalışma başlattı.
Title
Ekipler, iş makineleriyle başlatılan yol açma çalışmalarını bugün de sürdürüyor.
Title
Tünelden iş makineleriyle çıkarılan balçık ve çamur, baraj inşaatına dökülüyor.
Title
Kara yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede tedbir alan jandarma ekibi, Artvin tarafına geçişlere izin vermiyor. Kapalı kara yolunun gün içinde ulaşıma açılması hedefleniyor.
Title
Öte yandan su baskını nedeniyle baraj şantiyesinde balçık ve taş yığınlarına gömülerek, hasar gören 100'e yakın aracın da bulunduğu yerden çıkarılması için ekip ve baraj inşaatındaki şantiye çalışanlarının çalışmaları sürüyor.
Title
Yusufeli ilçesindeki sel ve heyelan nedeniyle 4 kişi, hayatını kaybetmiş, Artvin- Erzurum kara yolu ulaşıma kapanmış, baraj inşaatı şantiyesinde de hasar meydana gelmişti.
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Title
Sel ve heyelanın vurduğu Artvin’de büyük hasar: 100'e yakın araç çıkarılıyor
Artvin'in Yusufeli ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum yolunda yol açma, Yusufeli Barajı şantiyesinde de iş makineleriyle heyelan sonucu yıkıntı altında kalan araçların çıkarılması çalışmaları sürdürülüyor. Hasar gören 100'e yakın aracın da bulunduğu yerden çıkarılması için ekipler çalışıyor.


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Çocuk ticareti mi yapılıyor? 10 bin dolara satılan plastik bir masa için iki cinsiyet seçeneği çıkıyor

ABD, iki gündür insan ticaretine ilişkin korkunç haberlerle çalkalanıyor. Dünyanın önde gelen online mobilya mağazalarından Wayfair’in internet sitesi üzerinden çocuk kaçakçılığı yaptı iddia edildi. Skandal, Wayfair’deki fahiş fiyatların incelenmesi ile patlak verdi. Ürünlere ABD’da kayıp çocukların isimlerinin verildiği öne sürülüyor. Örneğin aranan bir çocuğun adı “Reynold Halley”, sitede 4 bin dolara satılan halının markası “Reynold Hand”. Aynı model halıların normal değeri 20 dolar civarında. Bazı mobilyalara tıklandığında ise giyimde olması gereken boy/beden ölçüleri yazılıyor.

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