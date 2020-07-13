Artvin'de selde kaybolan 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilden bir kişinin cenazesi çıkarıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi.

Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı

Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri Artvin-Erzurum kara yolunu kapattı.

Yağmur sularının yol açtığı taşkınlar baraj şantiyesine zarar verirken, kara yolundaki 2 tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı.

Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi.

Heyelanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, bölgeye araç girişine izin vermiyor.

Karayolları, DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ile baraj inşaatı yüklenici firmasına ait ekipler, iş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlattı.

Suya kapılan bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesindeki sel ve heyelan sırasında bir kişinin suya kapıldığını belirterek, "Vatandaşlar tarafından yaralı kurtarıldı, hastaneye götürüldü" dedi.

İlgili tüm kurumlara ait ekiplerin bölgeye gönderildiğini ifade eden Doruk, ekiplerin ulaşıma kapanan Artvin-Erzurum kara yolunu ulaşıma açmak için seferber olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Öte yandan, sel sularına kapılarak yaralanan kişi, kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği selde 3 kişinin de kaybolduğunu bildirmişti.

Sel ve heyelanda araçlarıyla sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedeni, araçtan çıkarıldı.

FOTOĞRAF 10 Artvin’de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden ve tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajının şantiyesini sel bastı. Sel sonrası şantiye alanı balçıkla kaplanırken, çok sayıda araç kullanılmaz hale geldi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından iz takip köpekleri ile arama-kurtarma çalışması yapılırken, baraj şantiyesinin hemen yanında bulunan ve Yusufeli ilçesine ulaşımın sağlandığı tünel sel sonrası gelen moloz yığınları ile kapandı. ı. Karayolları ekipleri tarafından Artvin il merkezinden Yusufeli barajına kadar olan karayolu ulaşıma açılırken, sel bölgesi havadan görüntülendi. Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi Yusufeli Barajı'nı sel ve heyelan vurdu Tamamladığında dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak Yusufeli Barajı'nın şantiyesini sel vurdu. Çok sayıda aracın kullanılmaz hale geldiği şantiye havadan görüntülendi.

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